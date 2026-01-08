Sigurdsson baš i nije zadovoljan Hrvatskom: 'Ovo u prvom poluvremenu je bilo kriminalno...'

Gosti su slavili s 32:29, no navijači su pljeskom ispratili igrače, prepoznavši trud i dobru borbu protiv jednog od favorita za medalju na nadolazećem Euru. Ipak, takvo raspoloženje nije dijelio i hrvatski izbornik. Dok je publika odavala priznanje igračima, Dagur Sigurdsson bio je vidno ljutit i razočaran. U izjavi nakon utakmice opleo je po svojoj momčadi na način koji je za njega poprilično atipičan, pogotovo kada se radi o prijateljskom susretu. Nije tražio alibije, već je izravno ukazao na, prema njegovu mišljenju, nedopustive pogreške. "Razočaran sam. Nisam sretan ni načinom na koji smo se vraćali, posebno u prvom dijelu. To je bilo kriminalno, užasno. Velika većina golova pala je kroz sredinu naše obrane", ispalio je islandski stručnjak, jasno dajući do znanja da ga poraz itekako peče.

Njegova kritika nije stala samo na povratnoj trci. Zamjerio je igračima nedostatak agresivnosti i kretanja u obrambenoj fazi, što je Nijemcima otvaralo previše prostora. "U obrani smo se premalo kretali. Bilo je premalo agresivnih kretanja i zato imamo puno toga što moramo napraviti kako bismo napredovali. Da, jako sam kritičan. Moramo sve analizirati i poraditi na greškama koje smo danas radili. Svi smo u istom čamcu", dodao je Sigurdsson, naglasivši kako je Njemačka momčad protiv koje se mora biti na najvišoj razini ako se želi pobijediti.

A upravo je tijek utakmice pokazao da je Hrvatska imala svoju šansu. Većim dijelom prvog poluvremena naši su rukometaši kontrolirali rezultat, no onda je uslijedila crna rupa i njemačka serija 5-0 za vodstvo na odmoru. U nastavku su naši rukometaši pokazali karakter, a ključan je bio ulazak vratara Dine Slavića koji je s nekoliko sjajnih obrana, uključujući i sedmerac, vratio momčad u život. Hrvatska je čak i povela u drugom dijelu, no tehničke pogreške u samoj završnici Nijemci su nemilosrdno kaznili i serijom 5-1 prelomili dvoboj u svoju korist.

Iako je bio oštrih riječi, Sigurdsson je na kraju zahvalio navijačima na fantastičnoj podršci i okrenuo se budućnosti. Prva prilika za uzvrat i popravak dojma stiže već u nedjelju, kada će se iste dvije reprezentacije susresti u Hannoveru. "Vodio sam Nijemce prije deset godina, tu su još tri, četiri igrača. Uvijek su teške utakmice, pobijedili smo u zadnjih nekoliko, ali uvijek je bilo neizvjesno. Idemo napraviti sve da okrenemo rezultat u Hannoveru", zaključio je izbornik. Njegov sunarodnjak na klupi Njemačke, Alfred Gislason, bio je zadovoljan testom, pohvalio je obje momčadi te izrazio uvjerenje da Hrvatska može daleko dogurati na Euru.