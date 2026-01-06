Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 127
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#NAPAD NA VENEZUELU
#GRIPA
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#Vatreni
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
Poslušaj
Prijavi grešku
EMOTIVNO UNIŠTEN

Slavni sportaš šokirao nakon što je za dlaku izbjegao smrt: 'Objavio je da završava karijeru'

British boxer Anthony Joshua gets into an emergency responders' vehicle after being involved in a car crash in Nigeria's Ogun State
Sodiq Ayo/REUTERS
VL
Autor
Stjepan Meleš
06.01.2026.
u 17:49

Boksačka zvijezda također je obećao pružati doživotnu podršku obiteljima svoja dva bliska prijatelja, Sin Ghamija i Latifa 'Latza' Ayodelea, poginuli su u prometnoj nesreći u blizini Lagosa prošlog ponedjeljka

Adedamola Joshua, ujak slavnog boksača Anthonyja Joshue, otkrio je da je njegov nećak odlučio prekinuti boksačku karijeru nakon strašne nesreće u Nigeriji u kojoj su mu poginuli prijatelji. Joshua je prošli tjedan doživio tešku prometnu nesreću dok je bio na odmoru i imao je sreće što je preživio. Njegovi prijatelji koji su bili u automobilu su poginuli, a on je bio samo nekoliko centimetara udaljen od smrti.

Dok samom Britancu u ovom trenutku boks nije na pameti, fanovi se pitaju kada će ponovo u ring i kako će se stravična nesreća odraziti na njegovu budućnost u ovom sportu. Moguće da je i neće biti. Barem tako tvrdi njegov ujak Adademola Joshua, koji kaže da je borac svojim kolegama rekao o svojoj konačnoj odluci, a to je povlačenje iz svijeta boksa.

- Najvažnije je da se povukao iz boksa. To je jedna stvar koja nas raduje jer svaki put kada se bori u ringu, uvijek smo emocionalno potreseni - rekao je Adedamola za The Punch i objasnio:

- Svaki put kada ga nokautiraju, kao da nam srce iskoči iz grudi. Svi ti emocionalni osjećaji kad god se bori, prevelika su trauma i za nas. Sada kada je rekao da odlazi dok su ovacije najveće, sretni smo. Da, rekao je to obitelji - zaključuje Adademola Joshua.

Boksačka zvijezda također je obećao pružati doživotnu podršku obiteljima svoja dva bliska prijatelja, Sin Ghamija i Latifa 'Latza' Ayodelea, poginuli su u prometnoj nesreći u blizini Lagosa prošlog ponedjeljka.

Novak Đoković iznenada objavio: Povlačim se, zabrinut sam kako je predstavljena slika o meni
Ključne riječi
Borilački sport Boks Anthony Joshua

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!