Slavni sportaš šokirao nakon što je za dlaku izbjegao smrt: 'Objavio je da završava karijeru'

Adedamola Joshua, ujak slavnog boksača Anthonyja Joshue, otkrio je da je njegov nećak odlučio prekinuti boksačku karijeru nakon strašne nesreće u Nigeriji u kojoj su mu poginuli prijatelji. Joshua je prošli tjedan doživio tešku prometnu nesreću dok je bio na odmoru i imao je sreće što je preživio. Njegovi prijatelji koji su bili u automobilu su poginuli, a on je bio samo nekoliko centimetara udaljen od smrti.

Dok samom Britancu u ovom trenutku boks nije na pameti, fanovi se pitaju kada će ponovo u ring i kako će se stravična nesreća odraziti na njegovu budućnost u ovom sportu. Moguće da je i neće biti. Barem tako tvrdi njegov ujak Adademola Joshua, koji kaže da je borac svojim kolegama rekao o svojoj konačnoj odluci, a to je povlačenje iz svijeta boksa.

- Najvažnije je da se povukao iz boksa. To je jedna stvar koja nas raduje jer svaki put kada se bori u ringu, uvijek smo emocionalno potreseni - rekao je Adedamola za The Punch i objasnio:

- Svaki put kada ga nokautiraju, kao da nam srce iskoči iz grudi. Svi ti emocionalni osjećaji kad god se bori, prevelika su trauma i za nas. Sada kada je rekao da odlazi dok su ovacije najveće, sretni smo. Da, rekao je to obitelji - zaključuje Adademola Joshua.

Boksačka zvijezda također je obećao pružati doživotnu podršku obiteljima svoja dva bliska prijatelja, Sin Ghamija i Latifa 'Latza' Ayodelea, poginuli su u prometnoj nesreći u blizini Lagosa prošlog ponedjeljka.