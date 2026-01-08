Luka Modrić i Milan izvukli bod u infarktnoj završnici. Protivnik promašio penal u 99. minuti

Nogometaši Milana bili su na korak do prvog poraza u prvenstvu još od prvog kola sezone, no u nevjerojatnoj su završnici uspjeli iščupati bod protiv Genoe. Dugo je izgledalo da će niz od šesnaest utakmica bez poraza biti prekinut, posebice jer je goste u vodstvo doveo upravo igrač Milana na posudbi, Lorenzo Colombo. Ipak, drama koja je uslijedila u sudačkoj nadoknadi ponudila je sve ono zbog čega se nogomet naziva najvažnijom sporednom stvari na svijetu. Momčad u kojoj Luka Modrić, i s napunjenih četrdeset godina, igra ključnu ulogu i vodi po minutaži u Serie A, još je jednom pokazala karakter, ali i imala ogromnu dozu sportske sreće.

Gosti su poveli u 28. minuti iz svoje prve prave prilike na utakmici. Sjajno je ubacio Ruslan Malinovskyi, pronašavši Lorenza Colomba na desetak metara od gola. Mladi, 23-godišnji napadač, nije oklijevao i preciznim udarcem kaznio je svoj matični klub za vodstvo Genoe 1:0. Milan je u prvom dijelu imao jalovu inicijativu, a najbliže pogotku bili su kada je Matteo Gabbia glavom pogodio gredu. Najveću priliku propustio je Youssouf Fofana, koji se na komičan način spetljao pred praznim golom nakon što je vratar Nicola Leali obranio udarac Rafaelu Leãu. Francuz se poskliznuo na rubu peterca i propustio loptu ugurati u mrežu. Pogodak za 0:1 Genoe pogledajte OVDJE.

U nastavku susreta Rossoneri su pojačali pritisak. U razdoblju od svega nekoliko minuta izborili su četiri kornera, a nakon posljednjeg je Christian Pulisic i zatresao mrežu. No, slavlje domaćih kratko je trajalo jer je nakon provjere VAR-a utvrđeno da je Amerikanac igrao rukom, pa je pogodak opravdano poništen. Vratar Genoe Leali bio je na visini zadatka, obranivši još nekoliko opasnih pokušaja, među kojima se ističe sjajna obrana Pulisicevog voleja pred sam kraj regularnog dijela, i činilo se kako će gosti odnijeti sva tri boda sa San Sira.

Ipak, kada se činilo da je sve gotovo, Milan je stigao do izjednačenja u drugoj minuti sudačke nadoknade. Luka Modrić izveo je udarac iz kuta, lopta je preletjela obranu, a na drugoj vratnici najspretniji je bio Rafael Leão koji je glavom nekako uspio provući loptu kroz gužvu za erupciju oduševljenja na stadionu. Pogodak Leaa pogledajte OVDJE.

No, tu drami nije bio kraj. Samo nekoliko minuta kasnije, u posljednjim sekundama utakmice, uslijedio je šok za domaće navijače. Mladi branič Milana, Davide Bartesaghi, neoprezno je startao u svom kaznenom prostoru i srušio Mikaela Ellertssona, a sudac je nakon duge provjere putem VAR-a pokazao na bijelu točku. Uslijedili su žestoki prosvjedi domaćih igrača, zbog kojih je vratar Mike Maignan dobio i žuti karton. Odgovornost je u 99. minuti preuzeo Nicolae Stanciu. Rumunjski veznjak namjestio je loptu, snažno opalio, ali je njegov udarac otišao visoko preko grede. Bio je to posljednji trenutak na utakmici, nakon čega je sudac odsvirao kraj za konačnih 1:1, rezultat kojim je najzadovoljniji Milanov gradski rival Inter. Nerazzurri sada imaju tri boda prednosti na vrhu ljestvice Serie A, dok je Genoa ovim bodom pobjegla na tri boda od zone ispadanja. Promašeni penal Stanciua pogledajte OVDJE.