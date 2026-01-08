Jedinice 46. zračno-mobilne brigade Oružanih snaga Ukrajine odbile su ruski napad u smjeru Pokrovska. Ruske snage izgubile su gotovo 60 vojnika, kao i nekoliko tenkova i oklopnih vozila, objavilo je ukrajinsko Zapovjedništvo. Izvještava se da su unutar zone odgovornosti 46. zasebne zračno-mobilne brigade, ruske trupe pokušale masovni napad oklopnim vozilima, piše RBC Ukraine. Neprijatelj je upotrijebio tenkove i oklopne transportere zajedno s ljudstvom, navode. "Podilski padobranci su neželjenim gostima priredili 'toplu dobrodošlicu'. Zahvaljujući koordiniranim naporima naših inženjera, topničkih jedinica i timova bespilotnih letjelica, neprijateljski napad je uspješno odbijen", piše u objavi.

Tijekom pokušaja napada, ruske snage su pretrpjele značajne gubitke. Uništena su dva tenka, dva oklopna vozila, tri laka vozila (Bukhanka), a poginulo je 59 vojnika i 6 vojnika je ranjeno. "Naš rad se nastavlja. 46. zračno-mobilna brigada nastavit će uništavati neprijatelja koji pokušava napredovati i učinit će sve što je potrebno kako bi osigurala da njihovi napadi završe samo neuspjehom i gubicima", dodaje se u izjavi. Nedavno su u gradu Rodinskom ukrajinske snage eliminirale još jedno rusko uporište. Operaciju su izveli borci specijalne jedinice Omega-Zakhid uz podršku jedinica Nacionalne garde.

Zapovjednik Nacionalne garde Ukrajine, Oleksandr Pivnenko, nedavno je govorio o situaciji u Pokrovsku. Naglasio je da ukrajinske snage koncentriraju jedinice za protunapad. Međutim, vremenski uvjeti znatno kompliciraju borbene operacije. Unatoč tome, ukrajinske jedinice održavaju kontrolu nad sjevernim dijelom Pokrovska i zadržavaju neprijatelja na prilazima Mirnohradu.