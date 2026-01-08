Naši Portali
IZVIJESTILE ORUŽANE SNAGE

VIDEO Ukrajinski padobranci zaustavili veliki ruski napad kod Pokrovska

Lorena Posavec
08.01.2026.
u 17:44

Zapovjednik Nacionalne garde Ukrajine, Oleksandr Pivnenko, nedavno je govorio o situaciji u Pokrovsku i naglasio da ukrajinske snage koncentriraju jedinice za protunapad

Jedinice 46. zračno-mobilne brigade Oružanih snaga Ukrajine odbile su ruski napad u smjeru Pokrovska. Ruske snage izgubile su gotovo 60 vojnika, kao i nekoliko tenkova i oklopnih vozila, objavilo je ukrajinsko Zapovjedništvo. Izvještava se da su unutar zone odgovornosti 46. zasebne zračno-mobilne brigade, ruske trupe pokušale masovni napad oklopnim vozilima, piše RBC Ukraine. Neprijatelj je upotrijebio tenkove i oklopne transportere zajedno s ljudstvom, navode. "Podilski padobranci su neželjenim gostima priredili 'toplu dobrodošlicu'. Zahvaljujući koordiniranim naporima naših inženjera, topničkih jedinica i timova bespilotnih letjelica, neprijateljski napad je uspješno odbijen", piše u objavi.

Tijekom pokušaja napada, ruske snage su pretrpjele značajne gubitke. Uništena su dva tenka, dva oklopna vozila, tri laka vozila (Bukhanka), a poginulo je 59 vojnika i 6 vojnika je ranjeno. "Naš rad se nastavlja. 46. zračno-mobilna brigada nastavit će uništavati neprijatelja koji pokušava napredovati i učinit će sve što je potrebno kako bi osigurala da njihovi napadi završe samo neuspjehom i gubicima", dodaje se u izjavi. Nedavno su u gradu Rodinskom ukrajinske snage eliminirale još jedno rusko uporište. Operaciju su izveli borci specijalne jedinice Omega-Zakhid uz podršku jedinica Nacionalne garde.

Zapovjednik Nacionalne garde Ukrajine, Oleksandr Pivnenko, nedavno je govorio o situaciji u Pokrovsku. Naglasio je da ukrajinske snage koncentriraju jedinice za protunapad. Međutim, vremenski uvjeti znatno kompliciraju borbene operacije. Unatoč tome, ukrajinske jedinice održavaju kontrolu nad sjevernim dijelom Pokrovska i zadržavaju neprijatelja na prilazima Mirnohradu.
rat u Ukrajini Pokrovsk Rusija Ukrajina

SE
Serengeti
18:14 08.01.2026.

Rusi su već osvojili Mirnograd i Pokrovsk. Jasno je vidljivo iz snimki da su Ukrajinci uništili taj oklop negdje na livadama. Dakle možemo zaključiti da su Ukrajinci zaustavili napad iz Pokrovska prema okolnim selima. Da je istina ovo što pričaju Ukrajinci to bi značilo da su odbili napad na livadama prije Pokrovska a čak su i ukrajinski maperi priznali da Rusi drže veći dio Pokrovksa. Dakle LAŽ!

NZ
Neka_zokija
18:23 08.01.2026.

Nažalost Ukrainci trebaju samo pregovarati.Pokrovsk je davno pao kao i Mirnogorad.Najgore je u Dnjepropetrovskoj oblasti gdje Rusi sve više napreduju.Dakle samo pregovarati drugacije nikako jer Rusi sto zauzmu vise ne vraćaju ...Niti će itko novi povratiti teritorij..

