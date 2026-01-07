Više novca za 350.000 umirovljenika: Ukida se penalizacija, ovo je prosječna povišica

Uz uobičajeno redovno usklađenje mirovina koje se provodi u travnju i rujnu, dvije skupine umirovljenika, koje broje oko 350 tisuća osoba, mogu računati i na dodatnu povišicu. Od 1. siječnja ukida se penalizacija prijevremenih mirovina svima koji navrše ili su već navršili 70 godina života. Osobama koje će 70 godina navršiti tijekom ove godine penalizacija će se ukinuti prvog sljedećeg mjeseca nakon sedamdesetog rođendana, kada će im HZMO isplatiti prvu mirovinu bez umanjenja.



Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje tu će promjenu provesti po službenoj dužnosti, jednako kao i kod primatelja prijevremenih mirovina koji su prije početka 2026. zakoračili u osmo desetljeće života te danas imaju 71, 75 ili više godina. HZMO će svima njima, počevši od 1. siječnja 2026., a najkasnije do 31. ožujka 2026., izdati nova rješenja i isplaćivati buduće mirovine bez penalizacije. Do ukidanja penalizacije s navršenih 70 godina dolazi gotovo tri desetljeća nakon što je HDZ-ova vlada 1999. godine donijela novi mirovinski zakon i prekinula praksu, naslijeđenu iz socijalističkog razdoblja, prema kojoj se penalizacija mirovina ukidala s navršenih 65 godina života. Ovisno o razdoblju umirovljenja, penalizacija za pet godina ranijeg odlaska u mirovinu kretala se od 9 pa i do 20 posto, pa bi tolika mogla biti i povišica.