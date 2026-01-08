Totalni kaos u Sinju, Bulj na teškom udaru: 'Lidiju Bačić je masno platio za koncert pred samo 77 ljudi'

Sinjski gradonačelnik, 53-godišnji Miro Bulj našao se na udaru ozbiljnih kritika. Sve je krenulo zbog situacije na sinjskom Adventu prošle godine, kada je nezavisna lista dr. Jadrijevića, a koja se sastoji od svoja tri i sedam vijećnika HDZ-a postavila pitanje: "Miro, gdje su pare?". Priopćenje kojeg je spomenuta nezavisna lista uputila prenosimo u cijelosti.

"Ovogodišnji Advent u Sinju još jednom je pokazao svu raskoš, ali ne blagdanskog duha, već rasipništva, loše organizacije i potpune neodgovornosti gradonačelnika prema javnom novcu. Gradonačelnik iz naroda, uzima od naroda i dijeli, i to bez ikakvog objašnjenja i bez imalo srama. Građani se s pravom pitaju: Tko je ovo organizirao? Tko je ovo dogovorio? Preko 200.000,00 eura (1.500.000,00 kuna) za koga i kome? Za promoviranje lika i djela Mira Bulja, kako bi isti s njima mogao pjevati i grliti se pred 100-tinjak ljudi", prenosi Slobodna Dalmacija. Priopćenje su nastavili riječima:

"Dok Sinjanima idu mrvice (Klapa Sinj i gosti 1.300 eura, Klapa Prijatelji Brnaze 1.000 eura, Koncert KUD-a Osinium i gostiju 800 eura, Teo Grčić i bend 2.800 eura i ostali) dotle drugima idu zabrinjavajuće astronomski iznosi: Mladen Grdović 18.000 eura, Zlatko Pejaković 16.000 eura, Dalmatino 18.500 eura. Dok je u Vrgorcu Lidija Bačić prošle godine pjevala za iznos od 6.500 eura + PDV, dok za nastupe u Splitu daje ponudu na iznos od 10.000 eura, u Sinju je plaćena 15.000 eura za pjevanje pred 77 ljudi. Dok Hrvatske ruže za nastup u Splitu traže od 12.000 – 15.000 eura u Sinju nastupaju za nevjerojatnih 28.900 eura", kazali su te nastavili:

"Postavljamo jasno i nedvosmisleno pitanje: Gdje ide ta razlika? Tko je dogovarao ove aranžmane i ugovore? Vraća li se i kome ide dio tog novca kroz provizije, postotke ili neke druge "aranžmane"? Ovo nisu zlonamjerne insinuacije i podmetanja, ovo su logična pitanja koja proizlaze iz brojki koje ne drže vodu. Kada se javni novac troši netransparentno, dužnost je javnosti pitati i tražiti odgovore. Gradonačelniče pitamo vas otvoreno i bez uvijanja: Je li vas barem malo sram?", naveli iz NL dr. Jadrijevića te zaključili u priopćenju.