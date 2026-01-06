MMA legenda istupila i poslala jasnu poruku: 'Idemo, spreman sam za borbu!'

Nadolazećeg 24. siječnja, Paddy Pimblett sučelit će se s Justinom Gaethjeom u glavnoj borbi večeri na UFC 324 priredbi, a ulog će biti privremeni pojas prvaka lake kategorije. Pobjednik tog dvoboja dobit će priliku ujediniti titule s neprikosnovenim prvakom Ilijom Topurijom čim se on vrati s pauze na koju je otišao zbog osobnih problema, što bi 'The Baddyju' pružilo šansu da napokon izravna račune sa svojim najvećim rivalom. Štoviše, Pimblett je sada priznao da se njegov čitav pripremni kamp vrtio upravo oko 'El Matadora', borca s kojim je bio uvjeren da će se uskoro suočiti u oktogonu.

Unatoč tome što ima samo jednu pobjedu protiv rangiranog protivnika, Michaela Chandlera, UFC je posljednjih mjeseci gurao Paddyja prema vrhu i pozicionirao ga kao petog izazivača na ljestvici. Ta činjenica, uz njegovo veliko rivalstvo s Topurijom, jasno je davala naslutiti da će upravo on biti sljedeći protivnik prvaka. Uostalom, i sam Ilia je izjavio da bi se, kada bi mogao birati, najradije borio protiv borca iz Liverpoola. Međutim, samo nekoliko tjedana kasnije, za Topuriju su se pojavili nepredviđeni problemi koji nadilaze njegovu profesionalnu karijeru i prisilili ga na privremeno povlačenje, što je poremetilo planove svima.

Ta je situacija u potpunosti promijenila planove UFC-a, a time i samog Paddyja. "Nekako sam se već počeo pripremati za Iliju Topuriju. Radio sam sitnice u kampu specifično za njega, a onda su mi, kako prenosi MARCA, dva dana prije službene objave rekli da će mi protivnik ipak biti Justin. Unatoč tome, privilegija je dijeliti oktogon s takvom legendom, bit će nevjerojatno. Kao što je Gaethje rekao, dok se Ilia ne vrati, ovo je pravi pojas. Ljudi mogu govoriti da je lažni pojas i što god žele, ali dok se Topuria ne vrati, Justin i ja borit ćemo se za pojas prvaka lake kategorije", odlučno je poručio 'The Baddy' na konferenciji za medije.

Iz njegovih se riječi može jasno zaključiti da su pregovori za borbu između njega i Topurije bili u poodmakloj fazi, do te mjere da je engleski borac već na svakom treningu razmišljao isključivo o njemu. Njihov međusobni okršaj bio bi jedan od medijski najpraćenijih i najiščekivanijih u UFC-u posljednjih nekoliko godina, no čini se da će fanovi na njega morati još malo pričekati. Ipak, jedna je stvar sigurna, ako Pimblett uspije pobijediti Gaethjea, okršaj koji se godinama polako priprema bio bi i konačno potvrđen, a napetost bi dosegnula vrhunac.

S druge strane, Justin Gaethje svjestan je da mu je ovo vjerojatno posljednja prilika da postane neprikosnoveni prvak kategorije, a put do te prilike vodi isključivo preko pobjede nad Pimblettom. U slučaju poraza, postoji čak i mogućnost njegovog umirovljenja, s obzirom na to da bi mu se san o tituli prvaka nepovratno udaljio. Amerikanac je jedan od najzabavnijih boraca u povijesti organizacije, udarač koji se ne boji ničega i koji je posljednjih godina publici priuštio niz nezaboravnih ratova u oktogonu.

Ipak, u ovom je meču Paddy Pimblett veliki favorit, ponajviše zato što je Gaethjeov kriptonit borba na tlu, a to je upravo najjače oružje engleskog borca. Na podu je dominirao i završio Chandlera, ondje je prisilio na predaju Bobbyja Greena i upravo je u parteru ostvario većinu svojih najvećih pobjeda u karijeri. Uz to, njegova je brada granitna i otporna na udarce, što znači da će se Gaethje morati pošteno namučiti da pronađe pukotine u stilu borca koji je čvrsto odlučio da se jednom zauvijek suoči s neprikosnovenim prvakom.