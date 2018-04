Evo u čemu je, po Keku, sudac pogriješio u jadranskom derbiju na Poljudu

I na Uskrs su nogometaši hrvatskoga prvaka trenirali, te navečer sastanak. Trening je i u ponedjeljak, a onda u utorak, nakon jutarnjeg vježbanja na Rujevici, pravac - Zagreb. Srijeda, od 17.30 hrvatska je nogometna poslastica i polufinalni okršaj kupa Dinamo - Rijeka.

Matjaž Kek nije bio nezadovoljan remijem u Splitu (1:1), a i u ponedjeljak je, gostujući u emisiji Pod stijenama Kantride na Radio Rijeci naglasio:

- Može se živjeti s bodom, ali ne mogu do kraja biti zadovoljan jer smo imali mogućnost pobijediti u derbiju, s puno agresivnosti, sitnih prekršaja, isprekidane igre, s premalo prave igre, šansi, udaraca, uzbuđenja u šesnaestercu, piše Goal.

- To je bila prva ovakva utakmica za neke igrače u toj momčadi i znao sam da će pritisak na Poljudu utjecati u nekim dijelovima igre, no to se premoćno izrazilo u pojedinim dijelovima utakmice jer smo premalo dobivali duela, odbijene lopte išle su njima, premalo smo kvalitetno izlazili... - rekao je Kek, te dodao:

- Hajduk nije imao neke šanse, osim iz prekida, tek je jednom Gyrucso pobjegao. Početkom drugog poluvremena 3-4 puta lijepo smo okomito dodali, uz gol stvorili i dvije šanse, imali meč loptu i pokazali koliko imamo mogućnosti odigrati brzo, okomito, kako možemo biti opasni.

Onda se otvorila tema suđenja. I premda se složio da je Hajduk trebao vrlo rano, nakon pola sata, ostati s igračem manje jer Ismajli je zaslužio drugi žuti karton, Keka je zasmetalo nešto drugo:

- Kad se pogleda snimka, bio je to jedan od ključnih trenutaka, otišla bi utakmica u druge vode. No, ako je sudac Pajač držao takav kriterij, i Raspopović je isto mogao dobiti drugi žuti. Držao je kriterij, bilo je kartona, ali puno me više zasmetao isključujući karton u sudačkoj nadoknadi Čolaku - izjavio je Kek i nastavio:

- I penal je bio čist za Hajduk, odlučio se za taj kriterij, ali onda ga drži do kraja. Nemoj ga promijeniti u zadnjim sekundama i eliminirati nam bitnog igrača za iduću utakmicu! To mi nije u redu, neshvatljiva odluka za suca internacionalca! Ali, da, puno sudaca Ismajliju bi sudilo drugi žuti...

Zbog toga Čolaka neće biti u srijedu u Maksimiru.

- Dinamo je kod kuće favorit, ne zanimaju me njihovi problemi, mi imamo svojih. Leovac se vraća u kadar, ali Čolak je u ovoj igri, našoj koncepciji, jako bitan zbog svog pritiska na zadnju liniju.

- Rijeka je već dobila u Maksimiru u kupu, ali je i znala gadno stradati. Moramo biti odlučni, agresivni, barem kvalitetnije izlaziti na zadnju liniju, iako sam zadovoljan tim pritiskom na igrača s loptom i protiv Hajduka. Osim kod prekida, gdje su stvarno opasni i Simon je dvaput sjajno reagirao - rekao je Kek, te dodao:

- Dinamo je neke igrače i odmarao, čuvao za kup. Neću sada otkrivati hoće li pokušati iznenaditi Božinovim (bio je na klupi, nap. a.) ili Gorgonom, imamo igrače, Bradarić će imati vremena za adaptaciju, jer u subotu su on i Nižić praktički zaigrali iz aviona. Župarić nije trenirao, neće ni danas, ali bit će OK za Dinamo.

Hoćete li vježbati jedanaesterce?

- U nekim segmentima treninga cijelo vrijeme vježbamo jedanaesterce, posebno nećemo - rekao je trener Rijeke.

