Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 153
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#GOSPODARSTVENIK GODINE
#Barkod
#DONALD TRUMP
#COVID
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#HALID BEŠLIĆ
#MALOLJETNIČKO NASILJE
#AFRIČKA SVINJSKA KUGA
#SANKCIJE SRBIJI
Poslušaj
Prijavi grešku
MLADE SNAGE

Marijan Budimir objavio popis Hrvatske za Svjetsko prvenstvo

Marijan Budimir je novi izbornik U-17 reprezentacije (arhiva)
Milan Sabic/PIXSELL
VL
Autor
Karlo Koret
20.10.2025.
u 15:47

Izbornik je poslao i šest pretpoziva, a njih su dobili Borna Ivanda (Tenerife), David Kalem (Osijek), Davor Bistre (Hajduk), Jona Ježić (Osijek), Bruno Mišura (Hajduk), Matko Bošković (Fiorentina)

Hrvatsku U-17 nogometnu reprezentaciju sljedećeg mjeseca očekuje nastup na Svjetskom prvenstvu, a izbornik Marijan Budimir sada je objavio i popis igrača za koje računa na svjetskoj smotri. Mundijal će se od trećeg do 27. studenog održati u Kataru, a Hrvatska je smještena u skupinu C sa Senegalo, Ujedinjenim Arapskim Emiratima i Kostarikom. Nastupit će sve skupa 48 reprezentacija.

Popis Hrvatske: 

Vratari: Matej Grahovac (Osijek), Petar Nemet (Istra 1961), Vito Kovač (Rijeka)

Braniči: Petar Zvonimir Kostelac (Lokomotiva), Leon Jakirović (Dinamo), Raul Kumar (Istra 1961), Karlo Pajsar (Parma), Lukas Murica (Rijeka), Mateo Čupić (Hajduk), Nikola Radnić (Dinamo)

Vezni red: Roko Vojvodić (Hajduk), Krešimir Radoš (Dinamo), Pavle Smiljanić (Lokomotiva), Niko Horvat (Borussia Mönchengladbach), Duje Slišković (Union Berlin), Jona Benkotić (Dinamo)

Napadači: Tino Kusanović (FC Nürnberg), Patrik Horvat (Dinamo), Andrija Burcar (Parma), Ivan Križić (Hertha BSC), Gabrijel Šivalec (Slaven Belupo)

Izbornik je poslao i šest pretpoziva, a njih su dobili Borna Ivanda (Tenerife), David Kalem (Osijek), Davor Bistre (Hajduk), Jona Ježić (Osijek), Bruno Mišura (Hajduk), Matko Bošković (Fiorentina).

VEZANI ČLANCI: 

Hrvatska će se okupiti u Osijeku 25. listopada gdje će trenirati tri dana na Opus Areni, a 29. listopada uputit će se u Katar gdje ih već trećeg studenog, na dan otvaranja prvenstva, očekuje najzahtjevnija utakmica u grupi protiv Senegala. Tri dana kasnije očekuje ih utakmica s Ujedinjenim Arapskim Emiratima, a natjecanje u grupi zaključit će devetog studenog utakmicom protiv Kostarike.

- Zadnja dva mjeseca odradili smo dva turnira i šest kvalitetnih utakmica protiv jakih i renomiranih protivnika. Pet smo pobijedili, jednu remizirali, zabili smo 16 golova i nismo primili nijedan. Svi igrači su pokazali kvalitetu i svi su zaslužili ići na Svjetsko prvenstvo. Koristili smo 27 igrača, međutim pravila su takva da može ići 18 plus tri vratara, pa smo morali obaviti taj nezahvalni posao i izabrati tih 18 igrača i trojicu vratara. Mislim da smo dobro odlučili. Čeka nas, nadam se, što više utakmica. Moj stožer i ja smo dugo vagali i izabrali ono što mislimo da je najbolje i da će ti igrači dati maksimum za momčad - rekao je nakon objave popisa izbornik Budimir.

Ključne riječi
popis Svjetsko prvenstvo U-17 Hrvatska U-17 nogometna reprezentacija Marijan Budimir

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još