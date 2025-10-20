Marijan Budimir objavio popis Hrvatske za Svjetsko prvenstvo

Hrvatsku U-17 nogometnu reprezentaciju sljedećeg mjeseca očekuje nastup na Svjetskom prvenstvu, a izbornik Marijan Budimir sada je objavio i popis igrača za koje računa na svjetskoj smotri. Mundijal će se od trećeg do 27. studenog održati u Kataru, a Hrvatska je smještena u skupinu C sa Senegalo, Ujedinjenim Arapskim Emiratima i Kostarikom. Nastupit će sve skupa 48 reprezentacija.

Popis Hrvatske:

Vratari: Matej Grahovac (Osijek), Petar Nemet (Istra 1961), Vito Kovač (Rijeka)

Braniči: Petar Zvonimir Kostelac (Lokomotiva), Leon Jakirović (Dinamo), Raul Kumar (Istra 1961), Karlo Pajsar (Parma), Lukas Murica (Rijeka), Mateo Čupić (Hajduk), Nikola Radnić (Dinamo)

Vezni red: Roko Vojvodić (Hajduk), Krešimir Radoš (Dinamo), Pavle Smiljanić (Lokomotiva), Niko Horvat (Borussia Mönchengladbach), Duje Slišković (Union Berlin), Jona Benkotić (Dinamo)

Napadači: Tino Kusanović (FC Nürnberg), Patrik Horvat (Dinamo), Andrija Burcar (Parma), Ivan Križić (Hertha BSC), Gabrijel Šivalec (Slaven Belupo)

Izbornik je poslao i šest pretpoziva, a njih su dobili Borna Ivanda (Tenerife), David Kalem (Osijek), Davor Bistre (Hajduk), Jona Ježić (Osijek), Bruno Mišura (Hajduk), Matko Bošković (Fiorentina).

Hrvatska će se okupiti u Osijeku 25. listopada gdje će trenirati tri dana na Opus Areni, a 29. listopada uputit će se u Katar gdje ih već trećeg studenog, na dan otvaranja prvenstva, očekuje najzahtjevnija utakmica u grupi protiv Senegala. Tri dana kasnije očekuje ih utakmica s Ujedinjenim Arapskim Emiratima, a natjecanje u grupi zaključit će devetog studenog utakmicom protiv Kostarike.

- Zadnja dva mjeseca odradili smo dva turnira i šest kvalitetnih utakmica protiv jakih i renomiranih protivnika. Pet smo pobijedili, jednu remizirali, zabili smo 16 golova i nismo primili nijedan. Svi igrači su pokazali kvalitetu i svi su zaslužili ići na Svjetsko prvenstvo. Koristili smo 27 igrača, međutim pravila su takva da može ići 18 plus tri vratara, pa smo morali obaviti taj nezahvalni posao i izabrati tih 18 igrača i trojicu vratara. Mislim da smo dobro odlučili. Čeka nas, nadam se, što više utakmica. Moj stožer i ja smo dugo vagali i izabrali ono što mislimo da je najbolje i da će ti igrači dati maksimum za momčad - rekao je nakon objave popisa izbornik Budimir.