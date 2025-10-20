HNS dobio žestoku kaznu od Fife: Evo zašto smo teško nastradali kod nogometnih čelnika

Disciplinska komisija međunarodne nogometne federacije Fife donijela je odluku o kaznama za Hrvatski nogometni savez zbog ponašanja dijela navijača na utakmicama protiv Češke u Pragu i Gibraltara u Varaždinu u okviru Europskih kvalifikacija za FIFA Svjetsko prvenstvo 2026. godine, objavio je HNS na web stranici.

HNS je kažnjen novčanom kaznom u iznosu od 41.000 švicarskih franaka zbog neprimjerenog ponašanja dijela navijača (bacanje predmeta, paljenje pirotehničkih sredstava) na utakmici Češka - Hrvatska, odigranoj 9. listopada 2025. u Pragu.

HNS je kažnjen i iznosom od 7.500 švicarskih franaka zbog neprimjerenog ponašanja dijela navijača (utrčavanje na teren za igru) poslije utakmice Hrvatska - Gibraltar, odigranoj 12. listopada 2025. godine u Varaždinu.