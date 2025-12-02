Naši Portali
BREAKING
Tenis

Marčinko nastavlja pobjeđivati, pridružila joj se i Fett

Varaždin: Treći dan Billie Jean King Cup playoffa
Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL
Autor
Damir Mrvec
02.12.2025.
u 20:31

Nakon naslova u Fujairahu, Petra Marčinko nastavlja pobjednički niz i na ITF World Tennis Touru u Dubaiju nagradnog fonda 100.000 dolara, Zagrepčanka (4. nositeljica) u prvom je kolu lako preskočila Slovakinju Viktoriju Hrunčakovu, 218. tenisačicu svijeta – 6:4, 6:1

Nakon naslova u Fujairahu, Petra Marčinko nastavlja pobjednički niz i na ITF World Tennis Touru u Dubaiju nagradnog fonda 100.000 dolara, Zagrepčanka (4. nositeljica) u prvom je kolu lako preskočila Slovakinju Viktoriju Hrunčakovu, 218. tenisačicu svijeta – 6:4, 6:1.

Slovakinja je rezultatski priključak držala do 4:4 u prvom setu nakon čega je Petra do kraja dvoboja ispustila još samo jedan gem. Naša je igračica meč završila s učinkom od sedam asova uz 77 posto prvog servisa, a realizirala je pet od 14 break-lopti. Sljedeća suparnica bit će joj Britanka Harriet Dart, 179. na WTA listi.

Jana Fett je 1. nositeljica ITF World Tennis Toura u talijanskoj Selva Gardeni nagradnog fonda 40.000 dolara, Vrbovčanka je u utorak prošla u drugo kolo nakon uvjerljive pobjede nad ruskom kvalifikanticom, 15-godišnjom Ksenijom Ručkinom (1255. na WTA listi) – 6:2, 6:2. Sljedeća suparnica bit će joj pobjednica meča Falkowska – Giordano.

Angelina Pavinčić i Ema Štajcar osigurale su nastup u drugom kolu Tennis Europe turnira 3. ranga uzrasta do 14 i 16 godina u austrijskom Bad Waltersdorfu. 

Ključne riječi
ITF Jana Fett Petra Marčinko tenis

Kupnja