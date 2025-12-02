Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 173
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#AFERA HIPODROM
#ANDRIJA MIKULIĆ
#POŽAR VJESNIKA
#DINAMO
#Vatreni
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#HNL
BREAKING
Vrijeme je darivanja, a mi imamo posebnu akciju: Uz Premium i Premium+ e-paper dobivate VOYO na dva mjeseca!
Poslušaj
Prijavi grešku
SERIE A

Pune ruke posla za suce: Modrić jednu utakmicu bez trenera, Allegri i novčano kažnjen

Serie A - AC Milan v Lazio
Daniele Mascolo/REUTERS
VL
Autor
Večernji.hr
02.12.2025.
u 18:07

Dicspilinski sudac na kraju je podijelio čak osam kazni od kojih su još dvije s ovog dvoboja

Disciplinski sudac talijanske Serie A odredio je kaznu od jedne utakmice suspenzije i deset tisuća eura za trenera Milana Massimiliana Allegrija zbog incidenta na utakmici s Lazijom u prošlom kolu talijanskog prvenstva. Sporna situacija odvila se u 52. minuti kada se pregledavalo potencijalno igranje rukom braniča Rossonera Strahinje Pavlovića, a Allegri je tada verbalno napao suca.

Prvo je u znak protesta krenuo prema svlačionicama, a potom je prišao sucu dok je trajala VAR provjera te mu prijetećim tonom iskazao neslaganje s odlukom. Kada mu je pokazan crveni karton, Allegri je krenuo provocirati klupu Lazija na što mu je odgovorio pomoćni trener rimskog kluba, Marco Ianni, koji je također isključen.

'U svlačionici Dinama vodi se velika rasprava, vladaju mržnja i zavist! Sramite se svi do jednoga'

Dicspilinski sudac na kraju je podijelio čak osam kazni od kojih su još dvije s ovog dvoboja. Veznjak Lazija Matteo Guendouzi kažnjen je s pet tisuća eura zbog provokativne geste prema navijačima, a Milan je kažnjen istim iznosom jer su njegovi navijači na teren bacali boce s vodom i upaljače.

Istu kaznu zaradio je i drugi milanski klub, Inter, kao i Lecce čiji su navijači koristili dimne bombe. Roma je kažnjena s deset tisuća eura jer su njeni navijači koristili koristili dimne bombe i petarde na utakmici s Napolijem. Lecce je kažnjeno s dodatnih dvije tisuće eura zbog odgađanja početka drugog poluvremena, a Torino mora platiti dvije tisuće eura zbog kašnjena s početkom utakmice. Genoa mora platiti tri tisuće eura zbog petarde, a Bologna dvije jer su njeni navijači bacali plastične čaše na teren.
Ključne riječi
Kazna Serie A Luka Modrić Massimiliano Allegri Milan

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja