Pune ruke posla za suce: Modrić jednu utakmicu bez trenera, Allegri i novčano kažnjen

Disciplinski sudac talijanske Serie A odredio je kaznu od jedne utakmice suspenzije i deset tisuća eura za trenera Milana Massimiliana Allegrija zbog incidenta na utakmici s Lazijom u prošlom kolu talijanskog prvenstva. Sporna situacija odvila se u 52. minuti kada se pregledavalo potencijalno igranje rukom braniča Rossonera Strahinje Pavlovića, a Allegri je tada verbalno napao suca.

Prvo je u znak protesta krenuo prema svlačionicama, a potom je prišao sucu dok je trajala VAR provjera te mu prijetećim tonom iskazao neslaganje s odlukom. Kada mu je pokazan crveni karton, Allegri je krenuo provocirati klupu Lazija na što mu je odgovorio pomoćni trener rimskog kluba, Marco Ianni, koji je također isključen.

Dicspilinski sudac na kraju je podijelio čak osam kazni od kojih su još dvije s ovog dvoboja. Veznjak Lazija Matteo Guendouzi kažnjen je s pet tisuća eura zbog provokativne geste prema navijačima, a Milan je kažnjen istim iznosom jer su njegovi navijači na teren bacali boce s vodom i upaljače.

Istu kaznu zaradio je i drugi milanski klub, Inter, kao i Lecce čiji su navijači koristili dimne bombe. Roma je kažnjena s deset tisuća eura jer su njeni navijači koristili koristili dimne bombe i petarde na utakmici s Napolijem. Lecce je kažnjeno s dodatnih dvije tisuće eura zbog odgađanja početka drugog poluvremena, a Torino mora platiti dvije tisuće eura zbog kašnjena s početkom utakmice. Genoa mora platiti tri tisuće eura zbog petarde, a Bologna dvije jer su njeni navijači bacali plastične čaše na teren.