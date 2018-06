Mandžo i Suba o potencijalnom problemu: Imamo dobre zastore i tablete

Odbrojava se do subote i prve utakmice hrvatske reprezentacije na Svjetskom prvenstvu u Rusiji. U subotu nas čeka Nigerija, a u Roščini, gdje se vatreni pripremaju danas su pred novinare izašli Mario Mandžukić i Danijel Subašić.

Prvo pitanje bilo je može li se ponoviti 1998. i bronca.

- Dugo godina se to već spominje, znamo da imamo dobru momčad, vidjet ćemo, imamo ciljeve, a prvi je da prođemo grupu, što smatram da smo sposobni, poslije toga sve je moguće - rekao je Mandžukić, dok je Subašić dodao.

- Sigurno da imamo neke od najboljih veznjaka na svijetu, no onda oni ne mogu sami. Moramo djelovati kao momčad, i onda će momčad izbaciti pojedinca, bio on iz Reala, Barcelone, Juventusa.

Mandžukić bi trebao igrati u prvih 11.

- Ima još do utakmice, ne znam još ništa, imamo još treninga, da se spremimo za Nigeriju. Ne znam tko će igrati. Ja znam da ću biti spreman kako god da bude.

Subašić je imao manjih problema s ozljedom.

- Imam problem koji vučem mjesec i pol dana, no ja sam dobro, treniram normalno - rekao je Subašić pa se osvrnuo na svoju izjavu da je sretan što je na Svjetskom prvenstvu.

- Jako sam sretan što sam tu, već deset godina sam tu, nisam puno branio, a bio sam na svim mogućim natjecanjima. Naravno da sada kada mogu braniti na SP-u sam sretan.

Mandžukić je istaknuo kako udaljenosti u Rusiji nisu samo problem za Hrvatsku.

- Nema veće motivacije od igranja na Svjetskom prvenstvu za Hrvatsku. Kako je nama tako je drugima. Ne bi htio ulaziti u analize.

- U lijepom smo komplekus, potrudili su se da nam naprave što bolje uvjete i hvala im na tome.

I Suba i Mandžo ističu da je Zlatko Dalić donio puno toga dobroga.

- Pa plasirali smo se na SP, tu je Dalić puno pomogao. Nastavljamo s njim, imamo zajednički cilj. On će najbolje znati kako nas pripremiti za to. Istina je da ima dobru komunikaciju, gradi jedan dobar odnos s cijelom momčadi. Svakom igraču je drago da može porazgovarati s trenerom, on je uvijek tu. To je nešto što ne može biti negativno, već samo pozitivno - kaže Mandžukić.

Andrej Kramarić je u odličnoj formi.

- Drago nam je za svakog našeg igrača da igra dobro u klubu, tako i za Andreja. Drago mi je da je u dobroj formi i svi će imati koristi od toga. Veseli me to, sigurno da Hrvatska ima dobru budućnost - rekao je Mandžukić.

Bijele noći ne predstavljaju problem našima.

- Imamo dobre zastore i tablete, ha, ha. Ma ne samo zastore - kroz šalu su istaknula obojica.

Ciljevi?

- Naravno da želimo napraviti dobar rezultat, to mi fali s reprezentacijom, svaki igrač je došao ovdje s tom namjerom. Svjesni smo da imamo dobru momčad, no nismo jedina reprezentacija koja to cilja, pa ćemo moramo pokazati to na terenu - rekao je Mandžukić, dok je Subašić zaključio.

- Možda hoćemo srušiti rezultat iz '98., možda će to biti netko iza nas. Oni su tada možda su došli s većim zanosom, imali su veliku podršku, bitna je samo pozitiva.