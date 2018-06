Ćorluka ispada iz prvih 11, Kramariću nova uloga

Još su četiri dana ostala do prve utakmice Hrvatske na Svjetskom prvenstvu – protiv Nigerije u Kalinjingradu, no izgleda da je izbornik Zlatko Dalić već odlučio o sastavu s kojim će započeti tu utakmicu.

Izbornik je već nekoliko puta naglasio da u toj utakmici moramo igrati ofenzivno jer želimo s tri boda otvoriti prvenstvo, a ofenzivan bit će i sastav.

Trebao bi izgledati ovako: Subašić – Vrsaljko, Vida, Lovren, Strinić – Rakitić, Modrić – Rebić, Kramarić, Perišić – Mandžukić.

Najveće je iznenađenje u tom sastavu ispadanje Vedrana Ćorluke iz prvih 11. Umjesto njega u zadnju bi liniju upao Ivan Strinić.

Ne sumnjajte u Mandžu!

– To je vrlo ofenzivna varijanta, ali meni se jako sviđa, mislim da je to idealan sastav za Nigeriju protiv koje moramo tražiti tri boda. S dešnjakom Vrsaljkom i ljevakom Strinićem na bekovima dobit ćemo u probojnosti prema naprijed, a s Rebićem, Kramarićem, Perišićem i Mandžukićem zajedno od prve minute mogli bismo biti zaista jako ofenzivni – rekao je bivši hrvatski trener Igor Cvitanović te dodao:

– Sviđa mi se to što će od prve minute igrati i Mandžo i Krama. Za Andreja je ta polušpica idealna pozicija jer odlično se zna priključiti iz drugog plana, sjajno se otvara, tehnički je jak. Mjesto klasičnog napadača na kojem je igrao protiv Brazila nije mjesto koje mu najbolje odgovara, tu će poziciju sigurno najbolje odigrati Mandžukić – smatra Cvitanović.

Naši napadači u posljednjim utakmicama malo zabijaju, u 11 utakmica zabili su sedam golova.

– Ma siguran sam da će netko od napadača eksplodirati, a svejedno je hoće li to biti Mandžukić, Kramarić ili netko treći. Mislim da se previše potencira problem napadača jer imamo odlične igrače na toj poziciji. Ima onih koji kritiziraju Mandžu, po meni nepotrebno. Pa ako igra u Juventusu, a u posljednjih nekoliko utakmica sezone Allegri davao mu je prednost čak i ispred Dybale i Higuaina, onda znači da vrijedi. I zato, u Mandžukića ne trebamo sumnjati – istaknuo je nekadašnji vrsni napadač Dinama Igor Cvitanović.

Kako bi istodobno napravio mjesta za Mandžukića i Kramarića, Dalić je jednog veznjaka morao žrtvovati, a to će za utakmicu s Nigerijom biti Badelj. A Modrić, koji je protiv Brazila i Senegala igrao na mjestu ofenzivnog veznog, vratit će se više u defenzivu te će zajedno s Rakitićem spajati našu obranu i napad.

– Modrić defenzivnog veznog igra u Realu i mislim da mu je to idealna pozicija. Sviđa mi se što će ga Dalić ipak povući iza u odnosu na ono što je prije zamislio – ističe Cvitanović.

Ne bojim se ni Francuza

Uvijek u reprezentaciji ima nezadovoljnih igrača koji ne igraju. Kako će Badelj i Ćorluka reagirati ako se ostvari predviđanje da za njih neće biti mjesta u prvih 11 protiv Nigerije?

– Ma neće se buniti, jer su svjesni da će već u nekim idućim utakmicama za njih biti mjesta. Izbornik vjerojatno ide s mišlju da ćemo protiv Nigerije napadati, da ćemo igrati vrlo visoko, a to je onda igra koja još nedovoljno opravljenom Ćorluki ne odgovara najbolje. Jer, Nigerijci su brzi, a utakmica protiv Senegala pokazala je da on ima problema protiv brzih napadača na velikom prostoru. Ipak je dugo bio ozlijeđen, to je sigurno ostavilo traga na njemu. No, uvjeren sam da će se Čarli vratiti u prvih 11 već za utakmicu s Argentinom kada ćemo morati igrati defenzivnije. U tom slučaju igrat će Ćorluka u paru s Lovrenom na mjestu stopera, dok će Vida i Vrsaljko biti bekovi. To je najlogičnije – rekao je Cvitanović te zaključio:

– Imamo odličnu reprezentaciju, siguran sam da će proći prvi krug, a u osmini finala ne bojim se čak ni budemo li igrali protiv Francuza.

