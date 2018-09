Luka Stepančić: Nema prsa o prsa protiv zagrebaša

Rukometaši PSG-a dolaze danas u Zagreb kao vodeća momčad elitne skupine B Lige prvaka. U prve dvije utakmice pobijedili su na gostovanju Motor (29:35) te kod kuće Celje (33:21).

U obje utakmice postigli su više od trideset pogodaka što dokazuje da su napadački izuzetno moćni. Ali da su i ranjivi, pokazuje posljednja utakmica u francuskom prvenstvu. U srijedu navečer izvukli su samo bod kod Nimesa.

– Dobro je da smo osvojili barem bod. Kod njih smo lani izgubili. Nimes uvijek odlično počne u prvom dijelu sezone, uvijek bude tu negdje pri vrhu, a onda u drugom dijelu baš jako padne – istaknuo je Luka Stepančić, hrvatski reprezentativac u dresu Parižana.

Zagreb se 'napali' na velike

Protiv Nimesa niste igrali?

– Kod Raula, novog trenera, dogovor je da igram svaku drugu utakmicu. Jednu igra Remili, drugu ja – istaknuo je Luka, koji je u prve dvije utakmice u skupini Lige prvaka postigao tek dva pogotka, po jedan Motoru i Celju.

U Zagreb dolazite kao favoriti?

– To je samo na papiru. Jako dobro znam, još dok sam igrao za Zagreb, kako se momčad “napali” na velike klubove. Uostalom, moramo respektirati njihove prve dvije utakmice ove sezone u skupini. Od Szegeda su nezasluženo izgubili, a Flensburg su svladali, i to u gostima. A u Flensburg Areni rijetke su momčadi koje pobjeđuju.

Luka će prvi put u dresu PSG-a gostovati u zagrebačkoj Areni. U dresu zagrebaša igrao je triput protiv svojega današnjeg kluba.

– Najbolju utakmicu protiv PSG-a odigrao sam 2015. godine kada smo izgubili u gostima, a ja sam postigao sedam pogodaka. Naravno, pamtim i onu zagrebačku pobjedu iz iste sezone – 25:24. Nažalost, zbog ozljede nisam mogao igrati četvrtfinalne utakmice protiv njih 2016. godine. Moram se ovih dana čuti sa svojim bivšim suigračima da vidim kakva nas atmosfera čeka u subotu navečer. Vjerujem da će biti više od 10.000 navijača – kaže Stepančić.

Trener dobro poznaje PPD

Kako vam se čini PPD Zagreb?

– Ugodno sam iznenađen kako igraju. Posebice u obrani gdje mi se posebno sviđa Mandić. “Plinari” igraju moderan brzi rukomet i već sam polako počeo upozoravati suigrače da ne smijemo olako ući u utakmicu. Oduševio me i Ćerimi. Mislio sam da će nastaviti karijeru u Francuskoj jer je ovdje, igrajući za Nimes, ostavio jako dobar dojam. On je donio zagrebašima brzinu i ideju u napadu. Ne smijemo nikako igrati s njima prsa o prsa jer tu sigurno gubimo – rekao je Stepančić.

Prednost PSG-a je i ta što trener Raul Gonzales jako dobro poznaje mogućnosti PPD Zagreba jer je četiri sezone kao trener Vardara i igrao protiv njih na desetke utakmica, što u SEHA Gazprom ligi, što u Ligi prvaka.

– Da, to je sigurno prednost. Raul se još uvijek privikava na francuski sustav, kao i mi na njega. Lijepo je što je došao sa znanjem francuskog jezika koji je očigledno naučio kada je doznao da dolazi k nama. Rekli su i Cindrić i Karačić da mu je u Vardaru trebala sezona i pol da sve posloži kako on hoće. A u Vardaru je sve tako posložio da ih je odveo do osvajača Lige prvaka – rekao je Luka koji jedva čeka kraj listopada pa da se priključi hrvatskoj reprezentaciji koja počinje kvalifikacije za EP 2020. godine utakmicom protiv Švicarske u Osijeku.