Jesu li to ‘plinari’ dobili nasljednika istinske hrvatske legende?

Rukometaši PPD Zagreba priredili su jednu od najvećih senzacija u Ligi prvaka u posljednjih nekoliko sezona. Klub s najmanjim budžetom u obje elitne skupine lige prvaka pobijedio je u gostima Flensburg, aktualne prvake Njemačke, momčad čiji je budžet oko deset milijuna eura. I na kraju krajeva pobijedili su momčad koja ove godine ozbiljno razmišlja o odlasku na završni turnir Lige prvaka.

S 25 se osvaja Liga prvaka

Nakon poraza na početku sezone u Našicama i uoči početka natjecanja u Ligi prvaka, “plinari” nisu imali nikakve izglede, čak ni za plasman u osminu finala. No, malo-pomalo, nekako u tišini, Lino Červar, trener zagrebaša, pripremio je momčad koja će postati iznenađenje. U odnosu na susret u Našicama “plinari” su postali jači za Lovru Jotića, koji nije igrao zbog ozlijede i Arbera Ćerimija koji je naknadno došao. Još se čeka i na povratak Mateja Hrstića, lijevog vanjskog pucača koji podjednako dobro igra obranu i napad. I, da, momčad se u mjesec dana posložila, uigrala i rezultat toga je pobjeda u Flensburgu. A mogla je biti i u Osijeku gdje su zagrebaši kao domaćini igrali protiv Pick Szegeda.

– Nesretno i nespretno smo izgubili od mađarskog prvaka. Ali, sve smo nadoknadili ovom pobjedom kod Flensburga – rekao je Lino Červar.

>> Pogledajte i majstorije novog igrača PPD-a

[video: 26487 / ]

Prosjek godina zagrebaša ove sezone je 24,3, što je sjajno jer većina igrača mogu biti nositelji igre još dobrih četiri godine. Naravno, uvijek postoji mogućnost prodaje i zarade od ponekog igrača. U vrijeme kada je Zagreb osvajao Kup prvaka, 1992. i 1993. godine, prosjek godina bio je malo viši - 25,0.

Lino ove sezone ima igrače iz svih krajeva Hrvatske. Zanimljivo, najviše ih je iz južnih krajeva, Dalmacije i Hercegovine. Ništa drugačije nije bilo ni kada je Zagreb bio na krovu Europe. Tada su glavnu riječ vodili igrači rođeni u Čapljini (Jelčić), Metkoviću (Ćavar i Obrvan), Stolcu (Goluža). A Flensburgu su ključne figure u velikoj pobjedi bili “južnjaci” – David Mandić i Ivan Sršen.

Kada je Zagreb osvojio Kup prvaka, u rosteru je imao trojicu domaćih igrača, rođene u gradu podno Sljemena – Gudelja, Tomljanovića i Kljaića. Ove sezone su također trojica Zagrepčana – Horvat, Jović i Jotić. Prije 25 godina zagrebaše su na krov Europe vodili Slovenci Puc, Pušnik i Banfro, a ove sezone to bi mogao biti Urh Kastelic, vratar iz Brežica.

Nema više grča

Domaće navijače u Flensburgu, pa i trenera Maika Machullu, posebno je oduševio David Mandić iz Ljubuškog. Postigao je osam pogodaka, uz samo jedan promašaj. Igrom podsjeća na Patrika Ćavara, i to ne samo zbog igre u napadu već i zbog igre u obrani, gdje je podjednako dobar. Njegov dolazak u Zagreb ove sezone doista je pun pogodak. To mu je tek drugi klub u karijeri jer je prethodnih pet sezona igrao u Izviđaču gdje ga je trenirao i posebno nahvalio Silvio Ivandija. S juniorskom reprezentacijom Hrvatske osvojio je četvrto mjesto na Europskom prvenstvu 2016. godine, a Lino Červar ga je poveo na Mediteranske igre ove godine u Tarragoni, gdje smo osvojili zlatnu medalju. Uz Manuela Štrleka on bi trebao biti Červarov rješenje na lijevom krilu i na Svjetskom prvenstvu u Njemačkoj i Danskoj, početkom 2019. godine.

– U Osijeku sam, priznajem, igrao u velikom grču. Prva utakmica u Ligi prvaka izazvala mi je nervozu. Opet, zadovoljan sam igrom u obrani. U Flensburgu sam se malo opustio i sve je ispalo jako dobro – rekao je Mandić.

Kako ste se snašli u Zagrebu?

– Ma super. Imao sam nekih dugih ponuda, no želio sam baš u Zagreb. Što se tiče snalaženja po gradu, to su mi sve objasnili moji iz Ljubuškog koji su tu već nekoliko sezona – istaknuo je.

Hoćete li biti i iznenađenje na Svjetskom prvenstvu?

– Nadam se – zaključio je David Mandić.