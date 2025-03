Luka Modrić prvi put progovorio o situaciji kad se zaletio prema Francuzu i bijesno mu zaprijetio

Hrvatska nogometna reprezentacija pobijedila je na Poljudu aktualnog svjetskog doprvaka Francusku s 2:0 u prvom četvrtfinalnom dvoboju Lige nacija. Hrvatska je oba pogotka postigla u prvom poluvremenu. U 26. minuti je glavom za 1:0 pogodio Ante Budimir, treći strijelac španjolske La Lige, dok je u prvoj minuti nadoknade za 2:0 pogodio Ivan Perišić iz voleja.

Luka Modrić s kapetanskom trakom predvodio je Hrvatsku do pobjede i upisao 185. nastup za reprezentaciju te se tako odvojio na petom mjestu svjetskih nogometaša s najviše utakmica za svoju nacionalnu selekciju. A neobična situacija dogodila se u 86. minuti kada je naš kapetan Luka Modrić bio u ulozi u kakvoj se ne viđa često. Naime, njegov klupski suigrač iz Real Madrida Kylian Mbappé pokušao je iznuditi jedanaesterac za Francusku.

Iako mu je Modrić čisto izbio loptu, francuski napadač je pao tražeći jedanaesterac. Hrvatski kapetan na to se naljutio, dotrčao do Mbappéa i očitao mu bukvicu zbog pokušaja simuliranja. No na kraju nije bilo ništa ozbiljno, dva igrača Reala nakon toga su se pozdravila i nastavila utakmicu. Luka Modrić sada se i prvi put oglasio nakon događaja koji je zainteresirao hrvatsku i francusku javnost.

- To su uobičajene situacije na utakmicama. Nakon ove smo se šalili. Nije to bilo ništa posebno. On je jedan od najboljih nogometaša svijeta. Čini se da sve što radi uspijeva bez muke. To se jako rijetko viđa. Najviše me impresionira njegova osobnost. On je nevjerojatan dečko. Jako ponizan i uvijek spreman na šalu. Ako nastavi ovako, sigurno će nekoliko puta osvojiti Zlatnu loptu - poručio je Modrić koji je nahvalio suigrača iz Reala.