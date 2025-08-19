Livaji se ovo nije dogodilo dvije godine. Jasno je zašto je u krizi, a jedna stvar zvuči posebno čudno

Prvi put od siječnja 2021. godine, otkako je u redovima Hajduka, Marko Livaja je u sezonu ušao bez pogotka u prvih pet natjecateljskih utakmica. U dva dvoboja protiv Zire, dva dvoboja protiv Dinamo Cityja i ligaškom dvoboju protiv Slaven Belupa proteklog vikenda Livaja je ukupno na terenu proveo 462 minute te od konkretnog učinka upisao jednu asistenciju, onu za pogodak Filipa Krovinovića protiv Zire na Poljudu. Nije tajna da novi trener bijelih Gonzalo Garcia želi smanjiti ovisnost momčadi Hajduka o njezinom neupitno najboljem igraču, jer ta ovisnost je zaista bila iznimno izražena proteklih sezona, no uz ovakve okolnosti u uvodu sezone posve je legitimno postaviti pitanje: Prelazi li ta želja za smanjenjem ovisnosti o Livaje u nedovoljno dobro korištenje najboljeg aduta kojeg imaš?

Mini-krize nisu ništa novo u svijetu nogometa, točnije u svijetu napadača od kojih se očekuju golovi. I najbolji centarfori svijeta imaju nizove od pet-šest utakmica u kojima su ostajali bez golgeterskog učinka. Imao ih je u Hajduku nekoliko i sam Livaja, inače daleko najbolji strijelac HNL-a u ovom periodu otkako tu igra. Najdugotrajnija njegova suša golova u Hajduku je bila ona u ožujku i travnju 2022. godine kad nije zabio u osam natjecateljskih utakmica zaredom. Imao je i jednu krizu od šest utakmica bez gola u kolovozu 2022. godine te jednu od pet utakmica u srpnju i kolovozu 2023. godine. Dakle, ova trenutačna mini-kriza je prva od barem pet utakmica bez pogotka za Livaju nakon pune dvije godine. Međutim, postoji jedna ogromna razlika trenutačne suše u odnosu na sve ove prethodne. Prethodne su bile uvjetovane jednostavno slabijom individualnom formom Livaje u tim trenucima, dok je trenutačna suša vrlo vidljivo uvjetovana trenerskim zahtjevima.

Garcijino stavljanje Livaje na klupu za utakmicu protiv Slavena uopće nije faktor u ovoj temi. Trener Hajduka je jasno i glasno objasnio zašto Livaja nije bio u početnoj postavi, jasno i glasno je na konferenciji za medije rekao da je Livaja jednostavno umoran od produžetaka protiv Dinamo Cityja. Ta odluka nije imala nikakve veze s bilo kakvim makro pogledom Garcije na Livajinu ulogu u momčadi. Pa, na kraju krajeva, strateg bijelih je u cijeloj prvoj postavi za Slaven napravio sedam promjena u odnosu na debakl u Albaniji.

Budući da smo se naviknuli da je glavna Livajina zadaća zabijati golove, površinski se čini nemogućim donijeti zaključak da je Hajdukova desetka zapravo u ovih prvih pet utakmica igrala dobro. Međutim, taj zaključak bi zapravo bio točan. Nije igrao spektakularno, ali je igrao dobro, posebice u kontekstu onoga što se sada na terenu od njega traži. Livaja je dosad u Hajduku (posebice u mandatima Gennara Gattusa i Paola Tramezzanija) imao ulogu "Boga završne trećine". Kad god je Hajduk došao blizu suparničkom golu, ideja se zaista svodila na sintagmu "daj Livaji". Čak toliko nije ni bilo bitno postoje li bolje opcije, postoje li igrači koji su u boljoj poziciji u tom napadu, jer Livaja je svojom individualnom kvalitetom sve to nadomjestio. Garcijini zahtjevi za kapetana bijelih su znatno drukčiji. Livaja ima vrlo važnu ulogu u spuštanjima po loptu te u stvaranju nadmoći u veznoj liniji ili na stranama, i u tome se zasad dobro snalazi. Samim time je automatski dalje od većeg broja prilika za završavanje akcija. I dalje Livaja igra napadača, i dalje se od njega očekuje da zabija, ali volumen akcija u kojima se nalazi u opasnim pozicijama je relativno gledano ipak manji.

Ako bacimo pogled na ostale ofenzivce na terenu, takav princip je pogodovao krilnim igračima, a posebno se tu ističe Abdoulie Sanyang Bamba koji je u uvodu sezone već upisao tri pogotka i jednu asistenciju, a uz to dodao i jedan izboren kazneni udarac. Prodisali su konačno i igrači poput Michelea Šege i Roka Brajkovića koji su u ovih par uvodnih utakmica sezone odigrali više smislenih akcija nego li tijekom cijelog proljetnog dijela sezone pod Gattusom.

Narativ nakon ispadanja iz Europe protiv Dinamo Cityja sugerira da je Hajdukov ulazak u sezonu katastrofalan. S one strane koeficijenata i Europe jasno je zašto bi iznjedrili takav narativ i percepcija, no s druge strane, kad se situacija sagleda kompletno, Hajdukov ulazak u sezonu i nije toliko loš; maksimalan broj bodova u prvenstvu te ukupno pet pobjeda, jedan remi i jedan poraz iz sedam utakmica. S obzirom na to da igrači još uvijek ispred sebe imaju mali milijun informacija za pohvatati, situacija je bolja od toga kako se predstavlja.

Međutim, glavno pitanje na temu Livaje je hoće li ovaj Garcijin pristup na kraju sezone uroditi plodom. Bez obzira na to koliko ideja imala smisla ili ne, njezin uspjeh će biti uvjetovan prvenstveno rezultatima momčadi. Ako Livaja zabije pet golova, a Hajduk osvoji HNL, Garcia će se ispostaviti genijalcem. A ako Livaja zabije pet golova i Hajduk sezonu završi kao treći ili četvrti, Španjolac će biti stavljen na stup srama.