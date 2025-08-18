Jeličić brutalno iskren: 'Hajduk već dugo nije velik klub. Ima samo kontinuitet neuspjeha'

Odigrano je treće kolo HNL-a. U pet utakmica postignuti su različiti rezultati: Vukovar 1991 i Istra 1961 otvorili su kolo remijem (1:1), u subotu je Gorica slavila protiv Lokomotive u gostima (1:2), dok je Dinamo istim danom pobijedio Rijeku na Rujevici (0:2). U nedjelju su Varaždin i Osijek odigrali bez pogodaka, a Hajduk je na Poljudu bio uvjerljiv protiv Slaven Belupa (3:0). Sve utakmice analizirali su u studiju MAX Sporta Joško Jeličić i Hrvoje Vejić. Prvo su se osvrnuli na europske nastupe hrvatskih klubova, posebno na Hajdukov neuspjeh, a najviše je govorio Jeličić. Naglasio je razliku između prolaza Rijeke i ispadanja Hajduka.

"Ispadanje Hajduka trebamo analizirati u kontekstu hrvatskog nogometa. Rijeka je prošla zbog dva eurogola Dantasa i Fruka, dok su Albanci prošli na račun dva eurogola. Činjenica da imamo dvije ekipe ove sezone u euronatjecanjima ne smije zasjeniti istinu, a ona je da naš nogomet ima veliki problem, pa čak i s europskim liliputancima, uz dužno poštovanje svima. Znam da svi igraju nogomet i to je baš danas najizraženije. Rijeka je ipak prošla dalje na račun svoje individualne kvalitete. S druge strane, Hajduk već 15 godina ne može proći u grupnu fazu. Tako da ne bih rekao da je ovo blamaža. Prije bih rekao da bi čudo bilo da s aspekta tih 15 godina Hajduk prođe u grupnu fazu nego da je ovo blamaža. Zapovjedna odgovornost leži na treneru, ali i igračima", rekao je Jeličić.

Objasnio je i kako vidi razliku između nekadašnjeg i današnjeg Hajduka: "Hajduk je za sve nas najveći klub na svijetu i tako će biti, ali ako gledamo sa sportskog aspekta, Hajduk već dugo nije veliki klub. U zadnjih 46 godina ima šest prvenstava. Zato mislim da Hajdukovi kroničari, kolumnisti trebaju prestati bildati tu mitomaniju i stvarati nerealnu ambiciju. Ako pričamo o 15 godina, pričamo o kontinuitetu lošega. Mi onda ne pričamo o slučajnosti. To je pametnom dovoljno."

U završnom dijelu osvrnuo se i na strukturu kluba te atmosferu na Poljudu: "Ovaj Hajduk, novi NO nije birao Upravu, Vučevića nije birala Uprava, Vučević nije birao Garciju, Garcia nije birao igrače. Vratimo se nogometnim i ekonomskim zakonima. Ajmo napraviti akademiju po kojoj smo bili poznati. Što ćemo sada? Mijenjati opet Garciju, Vučevića i Ljubu? Imamo dobroga trenera i dobroga SD-a, treba ih pustiti. Oni nose odgovornost, ali nogomet se igra i dalje. Prvo pitanje Garciji bilo je misli li da je njegov status u opasnosti. To je Split. Po meni je puno veći poraz Hajduka od ispadanja od Albanaca ovo što se dogodilo sinoć na Poljudu. Da je publika razjedinjena. Da jedni gađaju bakljama igrače, a ostali, svi normalni navijači zvižde ovima koji bacaju baklje. To je po meni najveći krimen Našeg Hajduka. Da su dozvolili da se to tkivo koje drži Hajduk, navijači, da se oni razjedine. Upravo iz tog razloga se puno uspješnih poslovnih ljudi i legendi Hajduka maknulo iz kluba. Zbog te polarizacije u konačnici najviše trpi Hajduk, koji ionako ima ogromnih financijskih i rezultatskih problema."