Pukštas odlazi iz Hajduka? U sjeni huliganskog kaosa, Englezi i Talijani se natječu mladu zvijezdu

Nakon što su ovog ljeta prodani Dominik Prpić i Filip Uremović, Hajduk je na korak od nove prodaje. Prema informacijama Dalmatinskog portala, riječ je o Rokasu Pukštasu (21).

Radi se o klubovima iz Serie A i Championshipa, što je zasad jedino što se može potvrditi. Njegova izvedba protiv Slaven Belupa, kada su ga uživo došli pratiti skauti, dodatno je potaknula spekulacije.

Pukštas je već duže vrijeme na radaru inozemnih klubova, a sada je priča o njegovom transferu "jako živa i ozbiljna", naravno, uz odštetu koja će zadovoljiti Hajduk. Prema Transfermarktu, Pukštas vrijedi pet milijuna eura, dok za Hajduk ima 101 nastup, uz 14 golova i pet asistencija.