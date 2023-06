VL doznaje: Livaja kažnjen maksimalnom novčanom kaznom i ne smije igrati protiv Dinama!

Disciplinska komisija Hrvatskog nogometnog saveza odlučila je o kazni za napadača Hajduka Marka Livaju. Odlučeno je da Livaja dobiva jednu utakmicu neigranja i maksimalnu novčanu kaznu (nagađa se oko 13 tisuća eura). To znači da neće igrati protiv Dinama u Superkupu, no nastupit će prvom kolu HNL-a nakon čega slijedi utakmica protiv protiv Rijeke u drugom kolu i protiv Osijeka u trećem.

Podsjetimo, Livaji je kazna izrečena zbog pogdrnih pjesama koje je s megafonom u ruci pjevao navijačima Šibenika nakon finala Hrvatskog kupa na Rujevici krajem prošle sezone. Na istoj utakmici nekolicina navijača Hajduka potrgala je sjedalice stadiona i oštetila travnjak.

GALERIJA Livaja i Torcida slave osvajanje Kupa

Situacija je imala svoj nastavak kada je na prvome treningu reprezentacije prije Final Four faze Lige nacija izbio verbalni sukob između nekoliko navijača i Livaje. Navijači su mu dobacival da ode iz reprezentacije.

VEZANI ČLANCI:

Livaja se popeo na ogradu tribine i svađao se s gledateljima no situacija je brzo deeskalirana. Napadač je nakon toga napustio reprezentaciju. Međutim, ovo nije prvi put da je Livaja vrijeđao suparnički klub. Prije godinu i pol on i Subašić su pjevali "Mrzim Dinamo, srpsko ime to", zbog čega je Livaja novčano kažnjen .

VIDEO: Livaja kažnjen maksimalnom novčanom kaznom i ne smije igrati protiv Dinama!