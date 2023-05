Leko: Više nećete gledati divlji Hajduk i kaos u momčadi

Hajduk u večeras od 19.20 igra kod Lokomotive u 33. kolu HNL-a, a utakmicu je najavio trener Hajduka Ivan Leko.

– Očekujemo otvorenu utakmicu protiv protivnika koji je najmlađi u ligi, ali i trkački najbolji i najagresivniji. To dolazi zbog godina, mladosti. Igraju nogomet koji svi vole gledati. Već godinama iz Lokomotive izlaze dobri igrači. Želimo parirati energijom, trkom, fizikom, iskoristiti kvalitete koje imamo. Drugačija smo ekipa koja bi trebala pokušati doći u Kranjčevićevu i dominirati. Trebat će dosta trčati i koristiti našu kvalitetu. Lokosi su dobri, brzi, mladi, moćni. Imaju par igrača koji će napraviti karijeru. To su profili koje svi žele. Kačavenda i Stojković dobro bi došli svim klubovima – rekao je trener Hajduka.

Koje ste pouke izvukli iz poraza od Lokomotive na Poljudu?

– Imali smo problema u fazi obrane i primali jako jednostavne golove. Nastojali smo analizama izvući pouke kako bismo u idućim utakmicama bili bolji. Fokus nam je ostvariti rezultat uz dobar nogomet.

Mladih je i previše

Kakva je situacija s Lukom Vuškovićem?

– Ne trenira otkad se vratio sa završnice Lige prvaka mladih. Nadam se da će se što prije vratiti. Ne konkurira za Lokomotivu.

Jeste li vi sudjelovali u odluci da Pukštas ne ide na Svjetsko prvenstvo mladih?

– Sretan sam što sam samo trener. U svakoj ozbiljnoj organizaciji, a mi to jesmo, svatko radi svoj posao.

Ima li igrača koje želite provjeriti do kraja sezone?

– Sigurno ima. Želimo kroz svaki trening, svaku minutu i svaku utakmicu vidjeti kako se tko ponaša, koliko je tko gladan, motiviran. Puno je stvari koje želimo vidjeti. Nama je za tri tjedna utakmica sezone, finale kupa. Da bismo tu bili najbolji, moramo biti dobri u tri prvenstvene utakmice prije toga. Sve je to povezano. Nemamo mjesta za kalkulacije.

Tko će od igrača dobiti veću priliku?

– Puno je mladih igrača igralo, za moj gušt i previše. U četiri mjeseca sedam juniora dobilo je ozbiljnu minutažu. To je jako puno. Volio bih da svi oni i dalje igraju, no prije svega nastojat ćemo biti ozbiljni svaku utakmicu. To je preduvjet da u ključnoj utakmici budemo pravi.

Kako komentirate dobre rezultate u mlađim uzrastima?

– Rezultati Akademije u ovoj godini i prije pokazuju odličnu organizaciju, veliki rad, kvalitetu. Čestitam na svemu tome.

Sad smo stabilniji

Da možete vratiti vrijeme, biste li od početka igrali s četvoricom u obrani?

– To je pitanje za ozbiljnu diskusiju. Stigao sam prvog siječnja, bio je prijelazni rok. Činjenica je da smo stabilniji u ovom sustavu. Sve bitne utakmice smo dobili i bili smo stabilni. Mi smo u kontroliranom nogometu imali dobrih momenata. U Gorici je ostalo 0:0, a trebalo je biti 0:3. Nećemo sljedećih tjedana vidjeti divlji Hajduk i kaos u ekipi - zaključio je Leko.

