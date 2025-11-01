Leipzig se približio moćnom Bayernu, u sjajnom su nizu i iščekivanju kiksa lidera

RB Leipzig je na svom travnjaku dominirao nad Stuttgartom (3-1) u derbiju 9. kola Njemačke, te je Leipzig sada drugi s dva boda manje od vodećeg Bayerna. Od prvog poraza u Bundesligi u Münchenu (6-0) krajem kolovoza, RB Leipzig nije izgubio nijednu ligašku utakmicu, a sada ima sedam pobjeda i jedan remi zaredom.

Nakon ubačaja Yana Diomandea,branič gostiju Jeff Chabot je loptu skrenuo u vlastitu mrežu (45), da bi Bjelokošćanin Diomande je udvostručio vodstvo u 53. minuti. U sudačkoj nadoknadi, Romulo je postavio konačnih 3-1, a Tiago Tomas postigao gol za Stuttgart, koji je tako prepustio treće mjesto Borussiji Dortmund. Union Berlin i Freiburg su odigrali bez golova, a Igor Matanović je igrao od 39. minute za Freiburg.

Borussia Mönchengladbach pobijedila je St. Pauli u gostima 4-0 i ostvarila svoju prvu ligašku pobjedu sezone. Haris Tabaković zabio je dva gola, u 15. i 40. minuti, a golove su postigli još Sioto Mattino u 75. i Oscar Fraulo u 80. minuti. Borussia je 16. na tablici sa šest bodova, dok je St. Pauli 15. s bodom više nakon šestog poraza.

Mainz je kod kuće remizirao 1-1 protiv Werdera iz Bremena, prekinuvši niz od četiri poraza. Domaćini su poveli golom Silvana Widmera u 36. minuti, a izjednačio je Jens Stag u 86. minuti. Mainz je pretposljednji na tablici s pet bodova, dok je Werder osmi s 12 bodova. Heidenheim je kod kuće remizirao 1-1 protiv Eintrachta iz Frankfurta, ali je ostao na dnu.