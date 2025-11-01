Trener Rijeke grmi: Kapetan Dinama nije smio završiti utakmicu, ali sami smo si krivi!

U velikom derbiju hrvatskog nogometa, Dinamo je na domaćem terenu upisao iznimno važna tri boda protiv izravnog konkurenta za naslov, Rijeke. Utakmica je ponudila sve što se od nje očekivalo – tempo, borbenost i preokrete. Domaćine je u vodstvo doveo Monsef Bakrar već u prvom poluvremenu, no Rijeka se nije predavala te je preko Merveila Ndockyta stigla do izjednačenja. Ipak, trenutak genijalnosti i spektakularan pogodak Arbera Hoxhe donio je pobjedu Plavima i veliko slavlje na maksimirskim tribinama. Nakon posljednjeg sučevog zvižduka, trener Rijeke Victor Sanchez ponudio je svoju analizu dvoboja, ne skrivajući pomiješane osjećaje ponosa i razočaranja.

Španjolski stručnjak na klupi Rijeke istaknuo je kako je, unatoč negativnom rezultatu, izrazito zadovoljan pristupom i igrom svojih igrača, posebice u drugom dijelu utakmice. "Ovo je bila dobra utakmica naše momčadi i ponosan sam na posao koji su moji igrači napravili. Istina je da je Dinamo bio bolji i dominantniji u prvih pola sata, što je rezultiralo njihovim vodstvom. No, u nastavku smo se u potpunosti prilagodili, promijenili smo neke stvari u poluvremenu i preuzeli kontrolu. Imali smo posjed lopte, stvarali smo šanse i bili smo puno bolji. Znam da je teško igrati u Maksimiru, ali pokazali smo karakter", izjavio je Sanchez na konferenciji za medije.

Iako je više puta naglasio kako ne želi da se priča o suđenju, Sanchez se ipak osvrnuo na, po njegovom mišljenju, ključni trenutak koji je mogao prelomiti utakmicu u korist njegove momčadi. Usmjerio je svoju kritiku prema odluci suca da ne isključi kapetana Dinama, Josipa Mišića. "Ne želim se buniti protiv suđenja, puno će ljudi sada govoriti o tome, ali to jednostavno nije moj mentalitet. Međutim, moram reći ono što mislim da je činjenica. Što se mene tiče, kapetan Dinama nije trebao završiti ovu utakmicu. To je jednostavno tako", rekao je Sanchez, jasno aludirajući na situaciju koja je, prema njegovom viđenju, trebala rezultirati crvenim kartonom za ključnog veznjaka Dinama.

Unatoč ovoj izjavi, trener Riječana odmah je lopticu prebacio na vlastiti teren, istaknuvši kako uzrok poraza leži isključivo u neefikasnosti njegove ekipe. Smatra kako je Rijeka imala dovoljno prilika da sama riješi pitanje pobjednika, neovisno o sudačkim odlukama. "Trebali smo iskoristiti svoje šanse da pobijedimo i onda se uopće ne bi pričalo o sucu. Imali smo nekoliko prigoda u kojima smo morali puno bolje reagirati i to je isključivo naša pogreška. To je ono na čemu moramo raditi. Želimo se u budućnosti okrenuti isključivo našim stvarima i razmišljati o situacijama u kojima smo mi mogli i morali biti bolji", poručio je Sanchez, pokazavši profesionalan i samokritičan stav.

Na pitanje je li ga iznenadila agresivnost s kojom je Dinamo ušao u utakmicu, Sanchez je odgovorio negativno, povlačeći paralelu sa svojim igračkim danima. "Dinamo me nije nimalo iznenadio, očekivali smo da će biti agresivni. Igrao sam za Real Madrid i znam jako dobro kako je teško igrati na ovakvim gostovanjima i kakav pritisak nosi derbi. To je normalno i bili smo spremni na to", zaključio je trener Rijeke, čija će momčad pouke iz ovog poraza morati izvući u nastavku prvenstvene utrke pod okriljem HNS-a.