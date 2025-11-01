Kovačević: Pohvale Nevistiću! Nije bilo lako, ali lakše se diše... Pritisak? To je normalno

Dinamo je na Maksimiru slavio protiv Rijeke 2:1 u derbiju 12. kola HNL-a i tako upisao ključna tri boda. Pobjedu su osigurali Monsef Bakrar golom u 29. minuti i Arber Hoxha sjajnim pogotkom u 84. minuti, dok je za goste strijelac bio Merveil Ndockyt u 58. minuti. Nakon posljednjeg sučevog zvižduka, trener "Modrih" Mario Kovačević nije krio olakšanje. "Lakše se diše, ali nije bilo lako. Rijeka je u dobrom momentu, to se vidjelo. Moram pohvaliti ekipu, mislim da smo zasluženo vodili i bili bliže drugom golu kojim bismo prelomili utakmicu", izjavio je Kovačević.

Plavi su doista dominirali u prvom poluvremenu, no kako je sam trener priznao, momčad se dosta potrošila. U nastavku se slika na terenu promijenila, pogotovo nakon što su gosti izjednačili. "U drugom smo dijelu prelako primili gol i onda je utakmica bila potpuno otvorena", analizirao je strateg Dinama. U tim trenucima Rijeka je imala inicijativu i stvorila nekoliko boljih prilika, no pobjedu je na stranu domaćina prelomio sjajan individualni potez Hoxhe u samoj završnici, donijevši veliko slavlje na tribinama.

Ipak, ključni čovjek za očuvanje Dinamove pobjede bio je vratar Ivan Nevistić. U trenucima kada se rezultat lomio i kada je Rijeka opasno prijetila, Nevistić je s nekoliko sjajnih intervencija sačuvao svoju mrežu. Njegovu važnost posebno je naglasio i sam Kovačević. "Htjeli smo pobjedu, pokazali smo želju, ali moram posebno pohvaliti našeg golmana Ivana Nevistića, koji nam je doslovno sačuvao pobjedu. Na kraju se pokazala njegova kvaliteta", bez zadrške je poručio trener, odavši veliko priznanje svom čuvaru mreže.

Pobjeda je stigla u važnom trenutku za momčad koja se, prema riječima trenera, još uvijek traži. "Mi smo ekipa koja se tek slaže. Imali smo dosta problema s ozljedama, morali smo stavljati igrače koji ne igraju na svojim prirodnim pozicijama", objasnio je Kovačević. Osvrnuo se i na velik pritisak pod kojim se nalazi i on i cijela ekipa. "Pritisak je normalan, to je dio ovog posla. Radim najbolje što mogu, a igrači se trude. Puno je još posla pred nama, ali ova pobjeda će nas napuniti samopouzdanjem."

Samopouzdanje će biti prijeko potrebno jer Dinamo već u četvrtak očekuje novi izazov – utakmica protiv španjolskog prvoligaša Celte Vigo u europskom natjecanju. "Modri" u Europi stoje odlično sa sedam od mogućih devet bodova, a Kovačević vjeruje da njegova momčad može nastaviti s dobrim rezultatima. "Vjerujem da možemo nastaviti s osvajanjem bodova i da možemo biti bolji nego danas. Vjerujem svojim igračima. Neće biti lako, ali pred svojim navijačima na Maksimiru možemo pobijediti bilo koga", optimistično je najavio europski dvoboj trener Dinama.

Do utakmice sa Celtom, Kovačević će morati riješiti i neke taktičke zagonetke, ponajprije na desnom boku. Dobre vijesti su mogući povratak Mihaela Zajca i Luke Stojkovića, a kao opcije za obranu spominju se mladi Noa Mikić, ali i iskusni Kevin Theophile-Catherine, koji je u prošlosti znao odigrati na toj poziciji.