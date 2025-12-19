Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 218
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#GRIPA
#BOŽIĆ
#Barkod
#POŽAR VJESNIKA
#DINAMO
#VOJNI ROK
#Vatreni
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#HNL
BREAKING
PREMIUM ponuda godine: čitaj zaključani sadržaj samo za 0,58€ mjesečno! Akcija vrijedi do 21.12.2025.!
Poslušaj
Prijavi grešku
NAKON RASPUCAVANJA

Moro nije zabio iz penala, ali je Bologna preko Intera stigla do prvog finala Kupa

Coppa Italia - Semi Final - Second Leg - Bologna v Empoli
JENNIFER LORENZINI/REUTERS
VL
Autor
Hina
19.12.2025.
u 22:24

Kod Bologne s bijele točke nisu pogađali hrvatski nogometaš Nikola Moro i Miranda, a ključni pogodak za finale zabio je legendarni nekadašnji talijanski reprezentativac Ciro Immobile.

U finalu talijanskog Superkupa koji se održava u Rijadu igrat će nogometaši Bologne, što im je uspjelo po prvi puta u klupskoj povijesti.

U polufinalu je Bologna s ukupnih 4-3 bila bolja od Intera nakon raspucavanja jedanaesteraca. Nakon 90 minuta Bologna i Inter su odigrali 1-1. U finalu u ponedjeljak Bologna će igrati protiv Napolija koji je dan ranije s 2-0 nadigrao Milan.

Već u drugoj minuti Inter je stekao prednost, a u vodstvo ga je doveo francuski napadač Thuram. Bologna se uspjela oporaviti nakon ranog šoka te je Orsolini u 35. minuti realizirao jedanaesterac za 1-1.

U drugom dijelu su obje momčadi imale brojne šanse, ali bila je to večer u kojoj su iznimno inspirirani bili vratari, Ravaglia na vratima Bologne i Martinez na drugoj strani. Odluka je tako pala u izvođenju jedanaesteraca gdje su kod Intera pogodili samo Martinez i De Vrij. Ravaglia je obranio udarce Bastoniju i Bonnyju, dok je Barella pucao preko vrata.

Kod Bologne s bijele točke nisu pogađali hrvatski nogometaš Nikola Moro i Miranda, a ključni pogodak za finale zabio je legendarni nekadašnji talijanski reprezentativac Ciro Immobile.

Moro je odigrao cijelu utakmicu za Bolognu, dok je za Inter od 86. minute zaigrao Petar Sučić.

Talijanski Superkup, polufinale:

Inter - Bologna 1-1, jedanaesterci 3-4 (Thuram 2 / Orsolini 35-11m)

Četvrtak:

Napoli - Milan 2-0 (David Neres 39, Hojlund 63)
Ključne riječi
Inter Bologna Nikola Moro

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!