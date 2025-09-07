Legendarnom srpskom komentatoru pozlilo nakon epske blamaže Srbije, hitno su ga prebacili u bolnicu

Finska muška košarkaška reprezentacija senzacionalno je u osmini finala Eurobasketa u Rigi svladala Srbiju sa 92-86 (28-24, 16-24, 24-18, 24-20) te tako s turnira ispratila najvećeg favorita. Lauri Markkanen je sa 29 koševa predvodio Finsku, Mikael Jantunen je dodao 15, ali junak je bio Elias Valtonen koji je 10 od svojih 13 poena ubacio u zadnjoj četvrtini, a osam u zadnje dvije minute. U sastavu Srbije Nikola Jokić je zabio 33, a Nikola Jović 20.

Već samo otvaranje utakmice dalo je naslutiti kako bi se moglo dogoditi iznenađenje u Rigi jer je Finska povela sa 16-5. Ipak, Srbija je u drugoj četvrtini preuzela kontrolu rezultata i na odmor otišla s vodstvom 48-44. No, u trećoj četvrtini Finci su se vratili u prednost tricama pa je uslijedila neizvjesna završnica.

Komentatoru srpskog RTS-a Slobodanu Šarencu pozlilo je nakon utakmice njihove reprezentacije. Telegraf navodi da je legendarni srpski komentator potražio liječničku pomoć nakon utakmice. Navodno se posljednjih dana borio s virusom, a prije dva dana se otrovao hranom. Reprezentativni liječnik pružio mu je infuziju, ali problemi sa zdravljem nisu prestali. Imao je bolove u trbuhu i probleme s hodanjem pa je hitno prebačen u bolnicu radi dodatnih pretraga.

- Tijekom prijenosa dvoboja mnogi su gledatelji primijetili da mu nije dobro, često se naslanjao na stol i govorio tihim glasom, ali je, unatoč očitim tegobama, uspio odraditi posao do posljednjeg zvižduka profesionalno kao i uvijek u svom stilu - otkrio je Telegraf.