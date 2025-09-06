Naši Portali
IZGUBILI OD FINSKE

Srbi poludjeli nakon ispadanja, na meti se našla jedna osoba: 'Sramota, prokletstvo i bruka stoljeća'

FIBA EuroBasket 2025 - Round of 16 - Serbia v Finland
Foto: INTS KALNINS/REUTERS
VL
Autor
vecernji.hr
06.09.2025.
u 23:52

Nakon neočekivanog poraza, srpski mediji žestoko kritiziraju nastup svoje reprezentacije, a osobito odluke izbornika Svetislava Pešića

Košarkaška reprezentacija Srbije doživjela je veliko iznenađenje u osmini finala Eurobasketa ispala je od Finske rezultatom 86:92 (28:24, 16:24, 24:18, 24:20). Iako su Srbi uoči turnira slovili za jednog od glavnih favorita, a kladionice su ih večeras vidjele kao izrazitog favorita (koeficijent na njihovu pobjedu bio je 1.05, dok je na Finsku iznosio čak 12), morali su se oprostiti od natjecanja.

Junak finske pobjede bio je Lauri Markkanen s 29 poena i osam skokova. Dvoznamenkasti učinak upisali su i Jantunen (15 poena), te Little i Valtonen s po 13. Kod Srbije su se istaknula samo dvojica igrača Nikola Jokić s 33 poena, osam skokova i tri asistencije te Nikola Jović koji je dodao 20 poena uz četiri skoka i četiri asistencije.

FIBA EuroBasket 2025 - Round of 16 - Serbia v Finland
1/34

Pobjedom protiv Srbije, Finska je osigurala plasman u četvrtfinale gdje će se susresti s boljim iz dvoboja Francuska Gruzija. Nakon neočekivanog poraza, srpski mediji žestoko kritiziraju nastup svoje reprezentacije.

Sportal Blic u naslovu piše: "Šokantan krah Srbije. Finci nas prebili, nadskočili i poslali kući." Telegraf je još nemilostrdniji, a posebno su se obrušili na izbornika. "Bruka Srbije. Pešiću je vrijeme za penziju", stoji u naslovu njihovog teksta. B92 nastavlja kritke na račun Pešića, navodeći kako krivo radi s njihovim najboljim igračem: "Karijeva nova bruka, prokletstvo i dalje traje. Pešić je opet potratio Jokića." Kurir pak piše o stoljetnoj sramoti: "Samota! Košarkaška bruka stoljeća. Srbija doživjela debakl."

