Srbija poražena nakon velike drame! Policija primila dojavu o bombi, blokirana je cijela ulica

VL
Autor
vecernji.hr
06.09.2025.
u 22:50

Policija je odmah reagirala, zatvorila prostor između medijskog centra i Arene

Košarkaška reprezentacija Srbije izgubila je osminu finala Eurobasketa protiv Finske u Rigi rezulatom 86-92. Najbolji u redovima Srbije očekivano je bio Nikola Jokić. Tijekom 33 minute provedene na terenu zabio je 33 poena s osam skokova i tri asistencije. Iskazao se i Nikola Jović s 20 poena, četiri skoka i četiri asistencije. Među Fincima najviše zabio Lauri Markkanen. Uz 29 poena upisao je osam skokova i tri asistencije. Istaknuo se i Miro Little s 13 poena, osam skokova, šest asistencija, tri ukradene lopte i jednim blokom.

Uoči utakmice došlo je do ozbiljnog incidenta koji je obilježio čitavu večer. Policija je primila dojavu o bombi u Areni u kojoj se trebao igrati dvoboj, zbog čega je proglašeno izvanredno stanje.

Cijela završnica Eurobasketa održava se u Latviji, a ranije tijekom dana odigrane su tri utakmice – Turska je bila bolja od Švedske, Njemačka od Portugala, dok je Litva svladala Latviju. Neposredno prije ogleda Srbije i Finske ispred dvorane uočena je sumnjiva pošiljka. Policija je odmah reagirala, zatvorila prostor između medijskog centra i Arene te blokirala cijelu ulicu.

Organizatori su u službenom priopćenju poručili: "Policija je blokirala ulicu. Situacija bi mogla potrajati 20 minuta. Ispričavamo se zbog neugodnosti i zahvaljujemo na razumijevanju. Sigurnost je na prvom mjestu." Unatoč svemu, susret Srbije i Finske se odigrao prema rasporedu.

Srbija Eurobasket košarka

Avatar Tombstone
Tombstone
22:59 06.09.2025.

Dobre vijesti o po Vama "favoritima".

Avatar Bljesak•Oluja
Bljesak•Oluja
23:02 06.09.2025.

Gotovo im je. Đoković penzija, a košarka crkavela. Nogomet nisu ni imali. U rukometu su nitko i ništa.

Avatar Forumas
Forumas
23:30 06.09.2025.

Ma "ceo svet" se urotio protiv srbije, bruji se otome da i vatikan ima svoje prste umjesane u ovaj debakal.

