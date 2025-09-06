Srbija poražena nakon velike drame! Policija primila dojavu o bombi, blokirana je cijela ulica

Košarkaška reprezentacija Srbije izgubila je osminu finala Eurobasketa protiv Finske u Rigi rezulatom 86-92. Najbolji u redovima Srbije očekivano je bio Nikola Jokić. Tijekom 33 minute provedene na terenu zabio je 33 poena s osam skokova i tri asistencije. Iskazao se i Nikola Jović s 20 poena, četiri skoka i četiri asistencije. Među Fincima najviše zabio Lauri Markkanen. Uz 29 poena upisao je osam skokova i tri asistencije. Istaknuo se i Miro Little s 13 poena, osam skokova, šest asistencija, tri ukradene lopte i jednim blokom.

Uoči utakmice došlo je do ozbiljnog incidenta koji je obilježio čitavu večer. Policija je primila dojavu o bombi u Areni u kojoj se trebao igrati dvoboj, zbog čega je proglašeno izvanredno stanje.

Cijela završnica Eurobasketa održava se u Latviji, a ranije tijekom dana odigrane su tri utakmice – Turska je bila bolja od Švedske, Njemačka od Portugala, dok je Litva svladala Latviju. Neposredno prije ogleda Srbije i Finske ispred dvorane uočena je sumnjiva pošiljka. Policija je odmah reagirala, zatvorila prostor između medijskog centra i Arene te blokirala cijelu ulicu.

Organizatori su u službenom priopćenju poručili: "Policija je blokirala ulicu. Situacija bi mogla potrajati 20 minuta. Ispričavamo se zbog neugodnosti i zahvaljujemo na razumijevanju. Sigurnost je na prvom mjestu." Unatoč svemu, susret Srbije i Finske se odigrao prema rasporedu.