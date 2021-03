Legendarni Vaha: U ovaj su uspjeh puno unijeli i Zdravko i Zoran Mamić

Već je nešto više od deset godina prošlo otkako je Dinamo igrao s Villarrealom, tada su se plavi sa španjolskom “žutom podmornicom” sreli u skupini Europske lige. I u Maksimiru su protiv Villarreala odigrali fenomenalnu utakmicu, briljirali su Sammir i Ante Rukavina koje je sjajno posložio tadašnji trener plavih Vahid Halilhodžić.

– S nostalgijom se sjećam te utakmice, ne samo zbog rezultata nego i odlične igre u kojoj su fenomenalni bili Sammir i Rukavina. Sjećam se tog ozračja na stadionu koji je bio pun – kaže nam Halilhodžić.

Nažalost u uzvratu nije bilo tako dobro, plavi su stradali, domaća je momčad pobijedila s 3:0 i bila je daleko bolje od zagrebačkog kluba. Isto tako, nažalost, plavi tada nisu uspjeli proći skupinu, dalje su otišli Španjolci i PAOK, a bio je Dinamo blizu. U dvije utakmice s PAOK-om bio je i bolji, a izgubio je minimalno, da nije bilo grozne zime i zaleđenog travnjaka u Maksimiru s Grcima, držimo da bismo vjerojatno prošli. No, pustimo sad Grke, nama su ponovno zanimljivi Španjolci.

– U uzvratu sam imao visoku temperaturu, imali smo ozljeda i problema, ma tu smo utakmicu potpuno promašili.

Vaha je pomno pratio kako Dinamo igra protiv Tottenhama.

– To je strahovit uspjeh koji je došao kao sazrijevanje kluba koji je u početku imao velikih problema u Europi, ali iz godine u godinu se pojačavaju, rastu i sad su na razini da svojom igrom mogu pobijediti i takve momčadi kao Tottenham. Zvao sam odmah u Maksimir i čestitam svima, igračima, stožeru, vodstvu, a ne smijemo zaboraviti da su puno toga u ovaj uspjeh unijeli Zdravko i Zoran Mamić – kaže Halilhodžić.

Bilo bi lijepo sad proći preko Villarreala i domoći će polufinala, pa tko god bio s druge strane, praška Slavija ili još jedan stari znanac Arsenal.

Villarreal je nakon 27 odigranih kola španjolskog prvenstva na sedmom mjestu koje ga u novoj sezoni ne vodi u Europu, do Lige prvaka će gotovo nemoguće doći jer zaostaju 15 bodova za Rakitićevom Sevillom, ali do kvalifikacija za Europsku ligu ili kvalifikacija Konferencijske lige mogli bi jer im Real Sociedad i Betis ne bježe puno.

U osmini finala Europske ligi bili su uvjerljivi protiv kijevskog Dinama s dvije 2:0 pobjede, prije toga s dvije pobjede su prošli Salzburg. A da su pobjednička momčad govori činjenica da u skupini nisu imali niti jedan poraz, uvjerljivo su osvojili ne baš jaku skupinu u kojoj su bili Maccabi Tel Aviv, turski Sivasspor i Qarabag, jedini remi upisali su u Tel Avivu (1:1).

– S obzirom na to da je prva utakmica u Maksimiru, neka me pozovu da ih vodim, ali ne i za drugu, haha. Ma Dinamo samo mora vjerovati u sebe kao što je vjerovao protiv Tottenhama. Trebat će im opet vrhunska taktičko-tehnička predstava puna discipline i koncentracije da bi prošli dalje, i uz još malo sreće mogli bi do polufinala – kazao je Vaha.