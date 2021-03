Dinamo je prvi put nakon 1967. “živ” u europi i u kalendarskom proljeću

Gaël Clichy, bivša zvijezda Arsenala, na ždrijebu u Nyonu izvlačio je kuglice te je hrvatskom prvaku Dinamu u četvrtfinalu Europske lige izabrao za suparnika Villarreal. Prva utakmica igrat će se u Maksimiru 8. travnja, a uzvrat tjedan dana kasnije.

Zanimljivo, bit će to prvi put nakon 1967. da će plavi igrati utakmicu i u kalendarskom proljeću. Dosad smo često figurativno nazivali proljećem u Europi one utakmice koje su se igrale nakon zimske stanke, ali sada to možemo reći i doslovno.

Naime, već 54 godine Dinamo nije bio tako dugo na europskoj sceni, što je u ovim pandemijskim vremenima navijačima zasigurno velika radost. A uspije li maksimirski klub otići još dalje, već se zna i tko bi mu mogao biti polufinalni suparnik. Pobijedi li naš predstavnik španjolsku momčad, u polufinalu igrat će s Arsenalom ili praškom Slavijom. Neka ova bajka potraje!

