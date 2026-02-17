Naši Portali
POBIJEDILI SU ĐAKOVO

Šibenka prvi polufinalist Kupa Krešimira Ćosića

Zagreb: Završnica SuperSport Kupa Krešimir Ćosić, KK Đakovo – GKK Šibenka
Igor Soban/PIXSELL
VL
Autor
Stipe Karadžole/Hina
17.02.2026.
u 19:26

Đakovo, trenutačno deveta momčad na ljestvici druge lige, nije mogao na pravi način parirati Šibenčanima, koji su posljednji sastav na prvoligaškoj ljestvici

Košarkaši Šibenke prvi su polufinalisti Kupa Krešimir Ćosić, koji se održava u zagrebačkom KC Dražen Petrović, nakon četvrtfinalne pobjede protiv Đakova 93-77 (26-17, 24-12, 22-23, 21-25).

Đakovo, trenutačno deveta momčad na ljestvici druge lige, nije mogao na pravi način parirati Šibenčanima, koji su posljednji sastav na prvoligaškoj ljestvici.

Šibenčani su utakmicu prelomili već u prvom poluvremenu. Nakon prve četvrtine vodili su 26-17, dok su odmor dočekali uz veliku prednost od 50-29. U nastavku dvoboja Šibenka je s pola gasa održavala prednost te rutinski izborila proboj prema polufinalu.

Leon Šljivarić postigao je 18 poena za Šibenku, a Martin Jelić 16. Dominik Škugor je dodao 14 poena uz šest asistencija i pet skokova. Kod Đakova je Martin Vedriš postigao 19 poena uz sedam skokova, a Hrvoje Majcunić 20 uz pet asistencija i osam skokova.
šibenka Đakovo Kup Krešimira Ćosića

