Lindsey Vonn napustila bolnicu pa potezom rasplakala Italiju: 'Ovo je za djecu'

Nakon tjedan dana velike neizvjesnosti i čak četiri teške operacije, američka skijaška ikona Lindsey Vonn (41) u nedjelju je napustila bolnicu Ca’ Foncello u Trevisu. Vonn je prebačena u Italiju nakon stravičnog pada na olimpijskom spustu u Cortini d'Ampezzo, gdje je samo trinaest sekundi nakon starta utrke zadobila kompleksni prijelom potkoljenice. Njezin san o tome da postane najstarija osvajačica olimpijske medalje u alpskom skijanju rasplinuo se u trenutku, no način na koji se nosila s teškom ozljedom pokazao je zašto je smatraju ne samo velikom sportašicom, već i velikom osobom. Iz bolnice je vozilom hitne pomoći prebačena u zračnu luku u Veneciji odakle je privatnim zrakoplovom otputovala na daljnje liječenje u SAD.

Tijekom boravka u bolnici, njezina soba bila je preplavljena porukama podrške, pismima i darovima navijača iz cijelog svijeta. Među brojnim darovima našle su se i deseci plišanih igračaka koje su joj trebale pružiti utjehu. Međutim, Vonn je uoči odlaska donijela odluku koja je duboko dirnula osoblje bolnice i talijansku javnost. Sve plišane igračke odlučila je pokloniti odjelu pedijatrije bolnice u Trevisu, želeći barem malo razveseliti bolesne mališane i ujedno se na poseban način zahvaliti medicinskom timu, predvođenom dr. Stefanom Zanarellom, na "izvanrednoj profesionalnosti i ljudskosti".

No, to nije bila jedina gesta kojom je Vonn pokazala nevjerojatnu snagu duha. Neposredno nakon pada, dok je ležala u snijegu trpeći strašne bolove, njezina prva misao bila je upućena kolegici iz reprezentacije. Zatražila je od trenera da prenese njezine čestitke Breezy Johnson, koja je u toj utrci osvojila zlatnu medalju. Iz bolničkog kreveta nastavila je pratiti natjecanja te je javno čestitala i Talijanki Federici Brignone na zlatu u superveleslalomu, nazvavši njezin povratak nakon teške ozljede inspiracijom za vlastiti oporavak. Svojim je navijačima poručila da ne budu tužni i da ne želi sažaljenje, već samo podršku, nadajući se da će njezina borba drugima dati snagu.

Iako je pred njom dug i neizvjestan put oporavka, koji prema procjenama stručnjaka traje od osam do jedanaest mjeseci, te još najmanje jedna planirana operacija u SAD-u, Vonn ne pomišlja na kraj karijere. U emotivnoj objavi na društvenim mrežama potvrdila je da njezina strast prema skijanju nije ugašena. "Ljubav koju imam prema skijanju ostaje. Još uvijek se radujem trenutku kada ću ponovno moći stajati na vrhu planine. I hoću", poručila je odlučno, dajući svima do znanja da se jedna od najuspješnijih skijašica u povijesti još uvijek ne namjerava predati.