Golman Spursa se ispričao nakon velikog gafa: To je neprihvatljivo

Jutro momci, osjećam da se moram ispričati u ime svoje PR ekipe. Primijetio sam jutros nakon što sam se probudio da je netko mislio da smo pobijedili s 3:0. To je nemarno, a tako i zvuči, ali to je istina. Napisano je: 'Posao odrađen'. To je neprihvatljivo i siguran sam da je iznerviralo mnoge ljude i žao mi je zbog toga. To nije došlo od mene i ne osjećam ništa drugo nego ljubav prema klubu i podršku prema momčadi. Osjećam se utučeno kao i momci tako da se ispričavam, rekao je Joe Hart, golman Tottenhama koji je utakmicu s Dinamom 'odradio' s klupe, a nije primijetio strašnu pogrešku svoje PR ekipe na vrijeme.

Naime, na njegovom je Instagramu nakon utakmice objavljen rezultat susreta uz zelenu kvačicu i poruku: "Posao odrađen." Nekoliko minuta kasnije objava je izbrisana, ali nije prošla nezapaženo.

Mnogi su se čudili ovoj objavi budući da je 'posao obavio' zagrebački klub i nakon hat-tricka Mislava Oršića slavio je 3:0 i tako nadoknadio 0:2 iz Londona za prolazak u četvrtfinale Europa lige.