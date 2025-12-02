Legendarni stadion obnovljen pred SP: Poznato i tko će imati čas prvi zaigrati na njemu

Obnovljeni stadion Azteca, koji sada nosi naziv Estadio Banorte, otvorit će svoja vrata javnosti prijateljskom utakmicom nogometnih reprezentacija Meksika i Portugala 28. ožujka sljedeće godine.
Nacionalni stadion u glavnom gradu Meksika 11. lipnja sljedeće godine po treći će put biti domaćin otvaranja Svjetskog nogometnog prvenstva, nakon 1970. i 1986. godine, a suparnik Mekiku u toj utakmici bit će poznat nakon ždrijeba skupina SP-a koji će se održati u petak.'U svlačionici Dinama vodi se velika rasprava, vladaju mržnja i zavist! Sramite se svi do jednoga'
Na ikoničnom stadionu u Ciudad Mexicu ukupno će se odigrati pet utakmica na SP-u sljedeće godine, a za tu prigodu Meksikanci su odlučili investirati u nova sjedala, ali i na poboljšanje uvjeta kako za posjetitelje tako i za medije.
