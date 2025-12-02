Bijesni navijači dočekali nogometaše, pljuvali ih i udarali šakama

Nogometni klub Nice osudio je ponašanje svojih navijača koji su fizički napali igrače i članove uprave nakon još jednog razočaravajućeg poraza.

Nakon što su pretrpjeli šesti uzastopni poraz u svim natjecanjima, poraz 1-3 od Lorienta u francuskoj ligi u nedjelju, igrači Nice suočili su se s velikom gomilom vlastitih navijača kada su se sinoć vratili u trening centar kluba.

Navijači su uzvikivali uvrede i zahtijevali veću predanost momčadi dok su tenzije eskalirale, a izvješća sugeriraju da su neki navijači čak ušli u autobus momčadi.

"Klub razumije frustraciju uzrokovanu nizom loših rezultata i nastupa koji nisu u skladu s njegovim vrijednostima. Međutim, incidenti koji su se dogodili su neprihvatljivi. Nekoliko članova kluba također je napadnuto", priopćio je francuski klub.

Momčad je izvijestila da su neki igrači i osoblje pljuvani dok su izlazili iz autobusa, pa čak i udarani šakama. Jérémy Boga i Therem Mofi navodno su najteže napadnuti, primivši više udaraca. Sportski direktor Florian Morris također je napadnut.

Nakon 14 kola, Nice je deseta na tablici francuske Ligue 1, izgubivši sedam utakmica i primivši 26 golova. Poraz od Lorienta dogodio se samo tri dana nakon poraza od Porta 3-0 u Europskoj ligi. Nice je na dnu tablice u tom natjecanju, izgubivši svih pet utakmica.