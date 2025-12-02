Naši Portali
FIZIČKI NAPAD

Bijesni navijači dočekali nogometaše, pljuvali ih i udarali šakama

Podgorica: Policija i navijači uoči početka utakmice Crna Gora - Hrvatska
Stefan Ivanovic/PIXSELL
VL
Autor
Hina
02.12.2025.
u 14:32

Momčad je izvijestila da su neki igrači i osoblje pljuvani dok su izlazili iz autobusa, pa čak i udarani šakama. Jérémy Boga i Therem Mofi navodno su najteže napadnuti, primivši više udaraca. Sportski direktor Florian Morris također je napadnut.

Nogometni klub Nice osudio je ponašanje svojih navijača koji su fizički napali igrače i članove uprave nakon još jednog razočaravajućeg poraza.

Nakon što su pretrpjeli šesti uzastopni poraz u svim natjecanjima, poraz 1-3 od Lorienta u francuskoj ligi u nedjelju, igrači Nice suočili su se s velikom gomilom vlastitih navijača kada su se sinoć vratili u trening centar kluba.

Navijači su uzvikivali uvrede i zahtijevali veću predanost momčadi dok su tenzije eskalirale, a izvješća sugeriraju da su neki navijači čak ušli u autobus momčadi.

"Klub razumije frustraciju uzrokovanu nizom loših rezultata i nastupa koji nisu u skladu s njegovim vrijednostima. Međutim, incidenti koji su se dogodili su neprihvatljivi. Nekoliko članova kluba također je napadnuto", priopćio je francuski klub.

Nakon 14 kola, Nice je deseta na tablici francuske Ligue 1, izgubivši sedam utakmica i primivši 26 golova. Poraz od Lorienta dogodio se samo tri dana nakon poraza od Porta 3-0 u Europskoj ligi. Nice je na dnu tablice u tom natjecanju, izgubivši svih pet utakmica.
Ključne riječi
Navijači Nice

