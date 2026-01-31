Naši Portali
Nogomet

Četvrta uzastopna pobjeda Hull Citya našeg trenera Sergeja Jakirovića

Damir Mrvec
31.01.2026.
u 18:54

U utakmici 30. kola engleskog Championshipa, Hull City je stigao do važne pobjede u gostima kod  Blackburna. Junak susreta postao je mladi Lewis Koumas, koji je samo četiri minute nakon ulaska u igru zabio jedini gol na utakmici.

U utakmici 30. kola engleskog Championshipa, Hull City je na krilima hrvatskog trenera Sergeja Jakirovića stigao do važne pobjede u gostima kod  Blackburna. Junak susreta postao je mladi Lewis Koumas, koji je samo četiri minute nakon ulaska u igru zabio jedini gol na utakmici.
 Bila je to jedna od onih tvrdih, neatraktivnih utakmica engleskog Championshipa u kojima se bodovi osvajaju upornošću. Na Ewood Parku su se sudarili posrnuli Blackburn Rovers, koji se grčevito bori za ostanak u ligi i Hull City hrvatskog stratega Sergeja Jakirovića, momčad koja sanja povratak u Premier ligu nakon desetljeća izbivanja. Utakmica je bila siromašna prilikama, s igrom koja se uglavnom odvijala između dva šesnaesterca, a obrane su s lakoćom rješavale sramežljive pokušaje napadača s obje strane.

Domaćini su, unatoč katastrofalnoj formi od samo jedne pobjede u posljednjih 13 ligaških susreta, pokazali zube i u određenim fazama utakmice bili bolji protivnik. Najbolju priliku prvog poluvremena propustio je njihov desni bek Ryan Alebiosu, čiji je sjajan udarac s ruba kaznenog prostora još boljom paradom zaustavio hrvatski vratar na golu Hulla, Ivor Pandur. Blackburn je pritisak nastavio i u drugom dijelu. Stvorili su dvije odlične prilike oko šezdesete minute koje će ih na kraju skupo koštati. Prvo je Japanac Yuki Ohashi glavom pucao s druge vratnice nakon ubačaja, no Pandur je ponovno bio na mjestu. Samo minutu kasnije, novopridošli napadač Mathias Jorgensen našao se u još boljoj situaciji, sam na pet metara od gola, ali je njegov udarac glavom otišao preko grede. 

Osjetivši da njegova momčad gubi ritam i da je utakmica na vagi, Sergej Jakirović povukao je ključne poteze. U 77. minuti u igru je uveo dva igrača, Kylea Josepha i dvadesetogodišnjeg Lewisa Koumasa, mladića koji je samo dan ranije stigao na posudbu iz Liverpoola i kojem je ovo bio debi u dresu "Tigrova". Trebao je samo četiri minute da pokaže zašto je doveden. U 81. minuti Amir Hadžiahmetović precizno je proigrao Josepha, koji je inteligentnim dodavanjem iz prve izbacio Koumasa samog pred vratara Balazsa Totha. Mladi Velšanin pokazao je nevjerojatnu mirnoću, primirio loptu i hladnokrvno je poslao ispod domaćeg vratara za erupciju oduševljenja 3000 gostujućih navijača.


Pogodak je izazvao žestoke prosvjede igrača Blackburna, koji su smatrali da se strijelac nalazio u zaleđu, no sudac Thomas Bramall nije se oglasio, a branič Sean McLoughlin zaradio je žuti karton zbog prigovora. Do kraja utakmice Hull je mogao i potvrditi pobjedu, no Kyle Joseph nije uspio realizirati situaciju jedan na jedan s Tothom, koji je sjajnom obranom ostavio svoju momčad u igri. Ipak, rezultat se nije mijenjao ni nakon sedam minuta sudačke nadoknade. Jakirovićeva momčad upisala je četvrtu uzastopnu pobjedu i skočila na treće mjesto ljestvice, nastavljajući svoj pohod prema eliti. 

Sergej Jakirović Blackburn Hull City Engleska nogomet

bravooooooo

