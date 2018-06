Legendarni Džajić: Hrvatska može dogurati daleko na SP-u

Legenda jugoslavenskog nogometa, sadašnji član skupštine i počasni predsjednik Crvene Zvezde Dragan Džajić ovih dana boravi u Istri jer se u općini Svetvinčenat u iduća dva dana održava 6. izdanje međunarodnog veteranskog turnira u malom nogometu koji svake godine okuplja predstavnike nekoliko vodećih klubova nekoć renomirane jugoslavenske lige.

- Lijepe me uspomenu vežu za Istru a i ovaj je turnir jedinstvena manifestacija koja služi kao mjesto susreta starih prijatelja i stvaranja novih poznanstava. Svake godine ovaj turnir okuplja veliki broj klubova s prostora bivše države i na neki način obnavljaju se poznanstva koje smo stvorili igrajući za svoje klubove - kazao je u razgovoru za Hinu legendarni Dragan Džajić koji je postao svojevrsni ambasador ovog turnira.

Po njegovom mišljenju, favoriti Svjetskog prvenstva su Španjolska, Argentina, Njemačka i Brazil koji se, kako je rekao "bitno popravio u odnosu na posljednje svjetsko prvenstvo gdje je izgledao katastrofalno".

- Hrvatska ima sjajnu uigranu momčad i u stanju je ostvariti veliki rezultat na ovom natjecanju. Već dugi niz godina igra u identičnom sastavu, sa sitnim izmjenama, a činjenica da većina igrača Hrvatske igra u vrhunskim klubovima, dovoljno govori o snazi hrvatske reprezentacije. Osobno bi za mene bilo veliko iznenađenje kada Hrvatska ne bi dogurala daleko. Što je to daleko? Mnogi misle da može doći do kraja, drugi su pak uvjerenja naročito nakon prijateljskog ogleda s Brazilom kako to nije moguće. U svakom slučaju cijenim hrvatske nogometaše i smatram kako bi mogli odigrati jednu od važniji uloga u Rusiji - poručio je Dragan Džajić koji, kako je rekao "ne poznaje osobno izbornika Zlatka Dalića ali je o njemu čuo sve najbolje".

Govoreći o reprezentaciji Srbije naglasio je kako nije gledao posljednju prijateljsku utakmicu protiv Čilea ali kako je čuo da je igra bila za zaborav.

- Čuo sam da je naša reprezentacija izgledala jako slabo. Bolje da se to dogodilo sada nego na službenoj utakmici. Nažalost, momčad nam nije još iskristalizirana, puno je tu improvizacija a ja koji pratim nogomet još uvijek ne znam kako će izgledati prva momčad. Nadam se da ćemo puno bolje izgledati na prvoj utakmici SP-a protiv Kostarike koja je od presudne važnosti želimo li proći prvi krug. Mislim da možemo svakoga pobijediti ali istodobno možemo izgubiti od bilo kojeg autsajdera. To je nešto što prati nogomet ovih prostora" - ustvrdio je Dragan Džajić.

- Nogomet se dosta izjednačio, uvijek možete očekivati da netko ispliva. Da možemo igrati sa svima ravnopravno u to ne sumnjam. Nisu u nogometu velike razlike primjerice kao u tenisu gdje će 45. na rang listi može teško pobijediti drugog na listi. U tome je draž nogometa - kazao je Džajić.

Govoreći o stanju u Crvenoj Zvezdi čiji je počasni predsjednik, Džajić je istaknuo što je klub ostvario ogroman uspjeh osvajajući titulu prvaka Srbije te kako je u posljednjoj sezoni dobro kotirao i u europskim natjecanjima.

- Klub sve više napreduje i pokušat ćemo ove godine ući u Ligu prvaka premda nam sigurno neće biti lako. Sportski je nadati se no moje je mišljenje kako Crvena Zvezda mora imati takve ambicije jer je to klub s bogatom prošlošću koji je nekoć bio i prvak Europe i svijeta. Ima karizmu, iskustvo i odlične navijače.

