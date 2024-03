Legenda Dinama prisjetila se pobjede u Splitu: Hajdukovci sat vremena nisu vjerovali da su izgubili

Dinamo i Hajduk susreću se u derbiju 28. kola Hrvatske nogometne lige. Dinamo će od 19.30 gostovati na Poljudu, zbog čega se čitav grad na obali Jadrana sprema za još jedan 'vječni derbi'. Svojih gostovanja kod splitskih rivala prisjetio se legendarni igrač Dinama, Dragutin Vabec.

Drago Vabec bio je "crna mačka" za Hajduk u Splitu.

Sve utakmice s Hajdukom u Splitu bile su zanimljive, tribine su bile pune bez obzira da li se igralo za nešto ili za ništa. Dok sam igrao za Dinamo uvijek smo dobro prolazili u Splitu. Sjećam se jedne utakmice početkom sedamdesetih. igralo se na Starom placu. Naš trener bio je Dražan Jerković, Nakon 20 minuta bilo je 2:0 za Hajduk. No, već do poluvremena smo izjednačili pogotcima Ramljaka i Huljića. I tih 2:2 stajalo je sve do 90. minute kada sam postigao pogodak u same rašlje. Za Hajduk je branio Mešković ali ništa nije mogao u tom trenutku. Gledatelji sat vremena poslije kraja nisu odlazili sa stadiona jer jednostavno nisu mogli vjerovati da je njihov klub izgubio utakmicu pri vodstvu od 2:0 – priča Vabec.

VIDEO Gužva na Maksimiru: Navijači u dugačkom redu čekaju ulaznice za utakmicu Dinamo - Hajduk

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Još jednom ste ih dobro razočarali u Splitu?

- Da, bila je to 1979. godina. Poveli smo pogotkom Cice Kranjčara, a oni su izjednačili iz nepostojećeg jedanaesterca nad Šurjakom. I opet je bilo neodlučeno do samog kraja, do 90. minute kada sam iskoristio jedan ubačaj Vilsona Džonija, koji je u međuvremenu iz Hajduka prešao u Dinamo i postigao sam pogodak za 2:1. Te godine smo trebali biti prvaci ali su nam uzeli naslov za zelenim stolom zbog slučaja Tomić. Imali smo te godine sjajnu generaciju, bolju od one iz 1982. godine koja je osvojila naslov s Ćirom Blaževićem – zaključio je Vabec.

VEZANI ČLANCI:

Srećko Bogdan, sjajni stoper zagrebačkog Dinama, pamti posebno jednu utakmicu na Poljudu.

- U Splitu smo prolazili dobro, ali i loše za vrijeme moje karijere u Dinamu. Posebno pamtim posljednju utakmicu u dresu Dinama prije odlaska u Njemačku. Igrali smo baš u Splitu protiv Hajduka. Pobijedili smo s 4:1, a ja sam postigao dva pogotka. Jedan iz jedanaesterca, drugi glavom na ubačaj Mlinarića. Utakmica tada nije ni o čemu odlučivala, ali meni je posebno draga jer je bila oproštajna.

Jesu li Vam iz Hajduka barem poklonili cvijeće za posljednju utakmicu u tadašnjoj jugoslavenskoj ligi?

Ma kakvo cvijeće, nisu ni znali da mi je zadnja utakmica. Sve se to oko odlaska u Karlsruhe brzo dogodilo.

A jeste li izvodili inače jedanaesterce ili je ovo protiv Hajduka bio nekakav poklon za oproštaj?

- Ne, stalno sam izvodio "penale" – zaključio je Bogdan.

GALERIJA Dinamo srušio Rijeku u nevjerojatnoj završnici derbija. Brodić zabio za velika tri boda plavih (1:0)