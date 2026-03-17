HNL

Layec analizirao samo jednu situaciju iz prošlog kola, razgovor sudaca je hit: 'Ruka, ruka, ruka. Bravo!'

Dinamo i Slaven Belupo sastali se u 26. kolu SuperSport HNL-a
Igor Soban/PIXSELL
VL
Autor
Večernji.hr
17.03.2026.
u 12:27

Unutar gostujućeg kaznenog prostora domaći igrač br. 15 glavom je uputio loptu prema vratima gostujuće momčadi koju je desnom rukom zaustavio gostujući branič br. 27

U najnovijoj sudačkoj analizi prošlog kola HNL-a, pregledavala se samo jedna situacija. Kao i obično odigrano je pet utakmica u kolu, a jedina imalo dvojbena odluka bila je u utakmici Dinama i Slaven Belupa kada je kod rezultata 0:1 za momčad iz Koprivnice sudac Duje Strukan dosudio kazneni udarac za Dinamo u 64. minuti.

Siguran realizator bio je Dion Drena Beljo koji je tako pokrenuo peokret domaćih te je Dinamo na kraju slavio s 4:2. Kazneni udarac skrivio je Alen Grgić zbog igranja rukom, a evo što o toj situaciji kaže sudačka komisija:

Situacija br. 1: DINAMO - SLAVEN BELUPO (62. minuta); kazneni udarac

Unutar gostujućeg kaznenog prostora domaći igrač br. 15 glavom je uputio loptu prema vratima gostujuće momčadi koju je desnom rukom zaustavio gostujući branič br. 27.

Sudac u terenu prepoznao je prekršaj kažnjive igre rukom te odmah dosudio kazneni udarac za domaću momčad.

Na temelju naših smjernica sudac je utvrdio da je branič, koristeći desnu ruku, proširio svoje tijelo i zaustavio putanju lopte dignuvši ju visoko u zrak. Na temelju tih razmatranja sudac je ispravno interpretirao Pravila nogometne igre i dosudio kazneni udarac - stoji u analizi suđenja.

U priloženoj snimci možete se čuti i komunikacija između Strukana i njegovih pomoćnika na terenu Duje Sarića i Vedrana Đuraka te VAR sudaca Ivana Bebeka i Darija Kulušića. Jedan od sudaca na terenu u tom je trenutku počeo vikati: "Ruka, ruka, ruka. Penal, bravo!", a pregledom snimke društvo iz VAR sobe potvrdilo je kako se uistinu radi o kaznenom udarcu.
Dinamo i Slaven Belupo sastali se u 26. kolu SuperSport HNL-a
Današnji Dinamo efikasan je kao rijetko u povijesti, mogli bi srušiti rekord star više 11 godina

Dinamo je u dosadašnjih 26 kola postigao 63 pogotka i nastavi li ovako, mogao bi srušiti i svoj rekord po broju postignutih pogodaka na kraju sezone. Najviše ih je postigao u sezoni 2014./15., kada je 85 puta matirao suparničke vratare. No nakon 26 kola, koliko je sada odigrao, plavi su samo jednom postigli više, u sezoni 2020./21., kada su 64 puta tresli suparničke mreže

