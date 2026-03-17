Vodstvo Vukovara nastavlja lutati! Zadnji potez to jasno pokazuje, navijači glasno negoduju

Nakon novog poraza u HNL-u u petak protiv Varaždina (2:0) iz Vukovara 1991 u ponedjeljak ujutro objavili su neočekivanu vijest. Naime, trener Silvijo Čabraja dobio je otkaz i više neće voditi Vukovar koji se i dalje nalazi na samom začelju HNL-a.

"HNK Vukovar 1991 i trener Silvijo Čabraja sporazumno su dogovorili završetak suradnje te on više neće obnašati dužnost glavnog trenera prve momčadi. Zahvaljujemo treneru Čabraji na profesionalnosti, trudu i doprinosu koji je dao klubu tijekom svog mandata te mu želimo puno uspjeha i sreće u nastavku trenerske karijere", kratko su napisali iz kluba na društvenim mrežama.

Istina, Vukovar je slavio samo u jednoj od proteklih devet ligaških utakmica, a trenutačno je u seriji od čak tri poraza, no ovaj otkaz ipak je mnoge začudio. Jer, Vukovar nije igrao loše, a treba uzeti u obzir i da je Čabraja na raspolaganju imao uvjerljivo najlošiji igrači kadar.

Luka Modrić je sasvim slučajno otkrio gdje će igrati iduće sezone: Mnogi ovo nisu primijetili! Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Vukovarci su posljednji s 20 bodova, četiri manje od devetoplasiranog Osijeka, i trenutačno su glavni kandidat za ispadanje u niži rang. Navijači Vukovara smatraju da su čelnici kluba povukli loš potez 10 kola prije kraja prvenstva, a svoje su nezadovoljstvo istaknuli u objavi na službenoj Facebook stranici kluba.

"Nije do trenera, pomogao vas Bog. I da dovedete Ancelottija i Capella u paketu, opet nema napretka. Igrači, gospodo, igrači su ti koji rade prevagu", napisao je jedan od navijača, dok drugi smatra da su Vukovarci povukli ishitren potez.

"Malo ishitren potez, teško da će naći trenera slične kvalitete koji može pomoći u ostanku..."

"Kao da je on kriv zbog toga što je Vukovar zadnji, jednostavno klub nema igrački kadar za prvu ligu, dečki igraju dobro, ali rezultat izostaje. Treba im kvalitete, ali s obzirom na budžet, to si ne mogu priuštiti", zaključio je navijač.

Navijači s pravom kritiziraju vodstvo kluba, pogotovo što je to isto vodstvo svojedobno smijenilo Branka Karačića iako je bio prvi u 1. NL, a lako su smijenili i Čabrajina prethodnika Schildenfelda. Vodstvo očito nema jasnu viziju, a neuspjeh im je očito najlakše opravdati smjenama trenera.

Podsjetimo, Čabraja je preuzeo Vukovar nakon sedmog kola i slavlja nad Rijekom (3:2). Prije njega, otkaz je u ovom klubu dobio i Gordon Schildenfeld, a momčad je do Čabrajinog dolaska vodio Kristijan Polovanec, koji je i potpisao taj trijumf nad braniteljem naslova Rijekom. Čabraja je u ukupno 20 utakmica s Vukovarom upisao četiri pobjede, šest remija i 10 poraza.

Inače Čabraja klub ostavlja tamo gdje ga je i zatekao, na posljednjem mjestu poretka, s 20 bodova na kontu te zaostatkom od četiri boda za pretposljednjim Osijekom. Najveću pobjedu na klupi Vukovara ostvario je u 11. kolu, i to protiv sada vodećeg Dinama na 'domaćem' terenu u Vinkovcima, kad je za minimalnu pobjedu (1:0) zabio Jakov Puljić.