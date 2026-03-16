POJAČANJE

Osim novog trenera, u Vukovar stiže i novi igrač: Nije igrao gotovo godinu dana

Screenshot/X
VL
Autor
Večernji.hr
16.03.2026.
u 20:41

26-godišnji desni bek nogometno se afirmirao u Sarajevu gdje je odigrao 74 utakmica, a kasnije je preslio u Francusku gdje je nastupao za Angers i Valenciennes

Posljednjeplasirana momčad HNL-a Vukovar 1991 danas je otpustila trenera Silvija Čabraju nakon niza od pet prvenstvenih utakmica bez pobjede. Novi strateg slavonskog kluba trebao bi biti Tomislav Stipić, a s njim bi u klub trebao stići i novi igrač - iskusni branič Halid Šabanović, piše Index.

26-godišnji desni bek nogometno se afirmirao u Sarajevu gdje je odigrao 74 utakmica, a kasnije je preslio u Francusku gdje je nastupao za Angers i Valenciennes. Bez kluba je otkako je u ljeto 2025. napustio Angers za koji je posljednju utakmica odigrao još 12. travnja 2025. godine, prije gotovo godinu dana.

Šabanović je nastupao za mlađe dobne kategorije Bosne i Hercegovine, dok za seniorsku selekciju nikada nije nastupao. U prvoj francuskoj ligi odigrao je 15 utakmica, a trenutačno po Transfermarktu vrijedi 125 tisuća eura.

S obzirom na dugu pauzu, Šabanović najvjerojatnije neće biti spreman odmah pomoći momčadi u borbi za ostanak. Ima vrlo malo vremena za povratak u formu budući da je do kraja prvenstva ostalo još samo deset kola, a Vukovarci moraju stići četiri boda zaostatka za devetim Osijekom žele li ostati u prvoligaškom društvu.
