Kristijan se borio s rakom, prošao jednu od najtežih operacija, a prijatelji su skupljali novac

Mnoge je početkom ovog tjedna zadesila tužna vijest iz svijeta tenisa. Naime, nakon duge i teške bolesti u 41. godini života preminuo je jedan od najpoznatijih teniskih trenera Kristijan Schneider.

Čovjek je to koji je stavio svoj potpis na karijere Borne Ćorića, Ane Konjuh, Petre Marčinko, Bernarde Pere i Olge Danilović.

Schneider se posljednjih godina borio s rakom debelog crijeva. Točnije, dijagnosticiran mu je prije dvije godine, tijekom vrhunca rada s Ćorićem. Nakon jedne od najtežih operacija u svijetu medicine liječnici su uspjeli ukloniti cijelo zahvaćeno područje. Vratio se Kiki, kako su ga od milja zvali, na teniske terene, radio je i borio se, uvijek s mišlju da će sve biti u najboljem redu. No, bolest ga nije napuštala. Rak se nažalost proširio i na trbuh pa je morao krenuti i na kemoterapije, a one nisu pomogle.

U trenucima kad se morao nositi s opakom bolesti, kolege i prijatelji pokrenuli su akciju prikupljanja novca kako bi dobio najbolje moguće liječenje. Na čemu im je bio itekako zahvalan, ali nije izdržao ovaj najvažniji meč u svom životu.

Kristijan je bio dobroćudan i svugdje omiljen, a za sobom je na ovom svijetu ostavio svoje teniske pulene, ali i četvero djece. Od njega se ovih dana opraštaju mnogobrojni sportaši.

- Trenirala sam, a ne sjećam se baš treninga. Igram u petak, teško mi je. Veliki je ovo gubitak i tužan dan za sport i tenis, bio je duša od čovjeka, živio je za tenis. Par puta smo pričali o životu i rekao je da je ono što najviše voli tenis, taj šugavi sport u kojem šuta lopticu, živio je to iz dana u dan. Drago mi je da je do zadnjeg dana bio u toj igri. Pitala sam ga nedavno kako je, a on kaže da ide trenirati, do zadnjeg je bio u tome - rekla nam je Ana Konjuh koja je s njim radila u počecima svoje karijere.

- Pamtit ću ga po dobrom duhu i smijehu, bio je veliki dio moje karijere i života. Provodila sam s njim više vremena nego s obitelji, bio mi je kao roditelj. Nitko se ne može na ovo pripremiti - dodala je dubrovačka tenisačica pa nastavila:

- Bio je opušten i veseo, sve uspomene, oklade i slično ostat će mi u sjećanju. Znao je kako raditi sa mnom. Naučio me je da je život igra.

Sa 16- godišnjom Petrom Marčinko prije nekoliko mjeseci bio je na Australian Openu i slavio njenu juniorsku titulu. Pomogao joj je i doći do mjesta prve juniorke svijeta, a sada su trenuci s njim za Petru samo lijepa uspomena.

- Pamtit ću ga po tome što je uvijek bio nasmijan, imao je dobru energiju. Bio je dobar, jedan od najboljih trenera s kojima sam radila. Puno mi je pomogao. Znao je točno na čemu se treba raditi, bio je strog i pravedan, ali znao je kada treba pohvalili. Povezali smo se od prvog dana - javila nam se Petra koja je vijest o njegovoj smrti dobila u Zagrebu gdje igra na Zagreb Ladies Openu. Najjači je to turnir u seriji Croatian Tennis Pro Tournaments.

Turnire će nadalje morati osvajati bez njega, ali neće ga zaboraviti.

- Pamtit ću sve, posebice Australiju jer znam da mu je bilo loše, ali bio je na svakom mom meču. Ovo je gubitak za mene i tenis. Još sam u šoku, na treningu se nisam mogla koncentrirati.

Koju riječ o pokojnom treneru izustio je i Petrin otac Vjekoslav:

- Inače ne volim davati izjave, ali o njemu moram nešto reći. Bio je poseban čovjek u mom i Petrinom životu. Ona nije puno radila s njim, ali pogodilo nas je ovo jako iako smo znali kuda to ide i koliko se patio. On je netko tko će mi faliti, bio je super trener, sjajan na putovanjima. Bio je baš poseban lik. Nadam se da će negdje gore i dalje paziti na Petru.

Od Kristijana su se oprostile i mnoge druge zvijezde, tako mu je je nekoliko riječi posvetio i Borna Ćorić.

- Počivao u miru, prijatelju i treneru. Bio sam blagoslovljen što sam te imao u svome životu - napisao je hrvatski tenisač na društvenim mrežama. On je s njim doživio pravi teniski uzlet. Jako dugo su surađivali, ali Kristijan se morao povući i posvetiti se borbi van teniskih terena. Tu je borbu sada nažalost izgubio.

