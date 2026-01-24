Kristijan Kancelar prvi je puta ponio titulu najboljeg sportaša dok je treći puta najboljom sportašicom proglašena Jelena Buchberger

Održana je gala večer goričkoga sporta u organizaciji Zajednice športskih udruga Grada Velike Gorice uz nazočnost mnogobrojnih sportaša, ali i osoba iz društvenog i političkog života grada.

Proglašenje najboljih u sportu još jednom je potvrdilo kako Velika Gorica s pravom nosi epitet grada sporta i zasluženu titulu europskog grada sporta.

Uz brojne sportaše i sportske djelatnike, u dvorani Gorica okupili su se i visoki gradski dužnosnici predvođeni gradonačelnikom Krešimirom Ačkarom i njegovim zamjenikom Nevenom Karasom. Priredbu nisu propustili niti izaslanik ministra turizma i sporta Tomislav Družak te glavni tajnik Hrvatskog olimpijskog odbora Siniša Krajač, kao i predsjednik Zajednice športskih udruga i saveza Zagrebačke županije Vladimir Bregović.

Priredba je održana u punoj dvorani Pučkog otvorenog učilišta u a na priredbi su bili nazočni brojni sportaši, treneri i sportski djelatnici velikogoričkih sportskih klubova i saveza te visoki gradski dužnosnici predvođeni gradonačelnikom Krešimirom Ačkarom, njegovima zamjenikom Nevenom Karasm, predsjednikom Gradskog vijeća Darkom Bekićem i resornom pročelnicom Lanom Krunić Lukinić, Svečanosti su se odazvali i izaslanik i posebni savjetnik ministra turizma i sporta Tončija Glavine, Tomislav Družak, glavni tajnik Hrvatskog olimpijskog odbora Siniša Krajač, predsjednik Zajednice sportskih udruga i saveza Zagrebačke županije Vladimir Bregović i proslavljeni Hrvatski veslač, dvostruki svjetski i europski prvak i osvajač dvije olimpijske medalje Damir Martin.

Posebni gosti na večeri velikogoričkog sporta bili su predsjednik Zagrebačkog sportskog saveza, Vjekoslav Šafranić, predstavnici gradova sportskih prijatelja Lepoglave i Preloga te predstavnici sportskih zajednica Svetog Ivana Zeline i Samobora.

Sportašima su na postignutim rezultatima uspjesima u 2025. godini čestitali predsjednik Zajednice sportskih udruga Goran Kovačić, glavni tajnik HOO Siniša Krajač, izaslanik ministra turizma i sporta Tomislav Družak i gradonačelnik Krešimir Ačkar.

Zajednica sportskih udruga Grada Velike Gorice birala je najbolje u 12 kategorija a oni su:

Kristijan Kancelar, Streljačko društvo Gord po prvi je puta ponio titulu najboljeg sportaša Velike Gorice dok je treći puta proglašena najboljom sportašicom proglašena Jelena Buchberger iz Badminton kluba Velika Gorica. Seniorke Šahovskog kluba Polet najbolja su ekipa dok je Hrvatski rukometni klub Gorica najbolja momčad u 2025. godini. U kategoriji trenera najbolji su Goran Živković iz Karate kluba Velika Gorica u pojedinačnim sportovima i Matej Mišković iz Hrvatski rukometni klub Gorica u kategoriji ekipno/momčadskih sportova.

Sportski djelatnici su nagrađeni brončanim, srebrnim i zlatnim plaketama. Ovo je ujedno zahvala ljudima koji su godinama, često i desetljećima, tiho i predano gradili sport Velike Gorice i koji su svojim dugogodišnjim radom ostavili dubok trag u organizaciji velikogoričkog sporta. Brončanom plaketom nagrađeni su : Domagoj Zajec – Plivački klub Gorica, Dražen Dandić – NK Mraclin, Andreja Mlinac – Odbojkaški klub Velika Gorica, Ervin Vujica – Streljački klub Turopolje Lukavec, Daniel Zagorac – NK Turopoljac i Damir Slojšek, Ženski rukometni klub Udarnik, srebrnom plaketom nagrađeni su Goran Vukašinec – NK Mraclin i Dubravko Flegar – NK Velika Mlaka 1947 dok su zlatnom plaketom nagrađeni Zdenka Orlović – liječnica u sportu dugi niz godina, Dragutin Kovačević – Hrvatski rukometni klub Gorica, Ivan Mihalić-Bašo – Nogometni klub Kurilovec i Zlatko Jotić – Košarkaški klub Gorica.Za posebna dostignuća nagrađeni su Ženski rukometni klub Udarnik, Taekwondo klub Velika Gorica, Sara Vukadin, Plesni klub Megablast, Nogometni klub Kurilovec i Roko Marinković, Hrvački klub VG 1991.U kategoriji promidžba velikogoričkog sporta nagrađeni su Plesni klub Megablast i Sportsko plesni klub Vega.Već tradicionalno najbrojnija kategorija su nade godine u kojoj su nagrađena 22 najmlađa sportaša i sportašice: Nika Sever (OK Velika Gorica), Gita Ćosić (HOK Gorica), Kim Kumic (Karate klub Centar), Franka Jerkin (Karate klub Velika Gorica), Tara Zgurić (Judo klub Kokica), Rafaela Medved (Judo klub Pinky), Lea Zgurić (Plesni klub Megablast), Paula Kučiš (Taekwondo klub Velika Gorica), Vita Tot (SPK Vega), Luana Bigec Sabljak )ŽRK Udarnik), Ivan Vidaković (Plivački klub Gorica), Lovro Deverić (Hrvatski rukometni klub Gorica), Fran Josić (Hrvački klub VG 1991), Patrik Jeromić (Karate klub Centar), Petar Buhin (Karate klub Velika Gorica), Ivan Pereković (Judo klub Kokica), Ivan Došen (HNK Gorica), Karlo Holub (Plesni klub Megablast), Rikard Farago (Streljački klub Turopolje Lukavec) Patrik Lončar (Taekwondo klub Velika Gorica), Noa Goleš (SPK Vega) i Domagoj Sitler (NK Kurilovec).Nagradu za životno djelo dobio je Zlatko Petrac za dugogodišnji rad u području sporta koji je svoj nogometni put započeo 1978. godine u Udarniku da bi se kasnije vratio doma u Malu Bunu i kojoj je ostao sve do prošlog ljeta, gdje je jedno kraće vrijeme bio trener i predsjednik, a najduže tajnik. Osim toga, upečatljiv je trag ostavio i kao nogometni sudac, ali i voditelj Malonogometne lige Vukomeričkih gorica, koju bez prestanka vodi od 2004. godine.