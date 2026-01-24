Vatreni doživio najgori dan u karijeri: ‘Sramota! Navijači su me izvrijeđali, reći ću vam i zašto‘

Nogometaši Coma nastavili su s odličnim igrama u talijanskoj Serie A, ove su subote na domaćem terenu pobijedili Torino sa 6-0 u 22. kolu. Jedan od najboljih igrača susreta bio je hrvatski nogometaš Martin Baturina koji je upisao pogodak i asistenciju, a njegov je sastav barem privremeno preskočio Juventus i stigao na peto mjesto ljestvice.

Baturina je zamijenjen u 68. minuti, dok je za Como od 73. zaigrao Ivan Smolčić. Na drugoj strani cijelu je utakmicu za Torino odradio hrvatski reprezentativac Nikola Vlašić. Vatreni je kao kapetan Torina uzeo riječ na konferenciji za medije nakon poraza. Prvo se ispričao svim navijačima, rekao kako i dalje momčad stoji iza svog trenera i vjeruje u njegovo vodstvo, pa je otkrio što su mu poručili gostujući navijači nakon debakla

- Dobio sam puno uvreda i sličnih stvari. Obično, kad izgubiš utakmicu na takav način, to je pošteno. Oni putuju u Italiju zbog nas, prate nas, troše svoj novac - započeo je Vlašić.

- Imamo puno povjerenje u trenera. Svi smo u ovome zajedno i ovo je teško razdoblje za nas. Moramo gledati naprijed. Klub je donio odluku i u ponedjeljak idemo u karantenu. Na taj ćemo način svi biti zajedno, vidjeti što smo radili pogrešno i pokušati preokrenuti naše igre - zaključio je.

- Mogu reći da je današnja utakmica za mene bila prava sramota jer je to možda najgori dan u mojoj nogometnoj karijeri. Jako mi je žao zbog svih nas, uključujući i navijače. Ispričavam se, nakon prvog poluvremena i rezultata 2:0 imao sam osjećaj da možemo zaprijetiti Comu, budući da smo imali nekoliko prilika. No nakon jedanaesterca smo se raspali i oni su zabili gotovo svaki udarac koji su uputili. To je to. Jako loše, 6:0, negledljivo - izjavio je kasnije za DAZN.