Kriechmayr najbrži u Super G-ju u Kitzbühelu

Austrijanac Vincent Kriechmayr pobjednik je super G-ja kojeg su skijaši u ponedjeljak vozili za Svjetski kup u Kitzbühelu.

Kriechmayr je do sedme pobjede u karijeri stigao s vremenom 1:12.58, drugo je mjesto zauzeo Švicarac Marco Odermatt sa 12 stotinki slabijim vremenom (1:12.70), a treći je još jedan Austrijanac Matthias Mayer s vremenom 1:13.13 i zaostatkom od 55 stotinki za pobjednikom.

Foto: LEONHARD FOEGER/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL Alpine Skiing - Men's Super-G Alpine Skiing - Men's Super-G - Kitzbuehel, Austria - January 25, 2021 Austria's Vincent Kriechmayr celebrates after finishing first on the podium with second placed, Switzerland's Marco Odermatt and third placed, Austria's Matthias Mayer REUTERS/Leonhard Foeger LEONHARD FOEGER

U poretku skijaša u super-G-ju Kriechmayr je vodeći sa 241 bodom, drugi je Švicarac Mauro Caviezel sa 225 bodova, a treći je Norvežanin Aleksander Aamodt Kilde sa 172 boda. U ukupnom poretku skijaša prvi je Francuz Alexis Pintaurault, drugi je Odermatt sa 607 bodova, a treći je Kilde sa 560 bodova.

Rezultati super G-ja:

1.Vincent Kriechmayr (Aut) 1:12.58

2.Marco Odermatt (Švi) 1:12.70 +0.12

3.Matthias Mayer (Aut) 1:13.13 +0.55

4.Christof Innerhofer (Ita) 1:13.17 +0.59

5.Christian Walder (Aut 1:13.28 +0.70...