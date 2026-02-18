Rijeka otputovala na prvo proljetno gostovanje u Europi nakon 46 godina: 'Očekivanja su velika'

Hrvatski prvak Rijeka danas je otputovao na Cipar gdje ih sutra od 21 sat očekuje utakmice protiv Omonije iz Nikozije u doigravanju za plasman u osminu finala Konferencijske lige. Može se reći kako je sutra povijesna utakmica za Rijeku budući da su izborili "proljeće" u Europi po prvi puta nakon 46 godina, a nadaju se kako njihov europski put neće tu stati.

Riječani se nadaju dobrom rezultatu u gostima te kako bi onda na svojoj Rujevici mogli izboriti plasman u osminu finala. Već imaju iskustva s ciparskim momčadima budući da su protiv AEK-a iz Larnace odigrali 0:0 na Rujevici u ligaškom dijelu. Victor Sanchez usporedio je ove dvije momčadi:

- Taktički bi to mogla biti slična utakmica. Omonia je organizirana, čvrsta i kompaktna momčad. Imaju sličnu defenzivnu ideju kao AEK, ali imaju drugačiji profil igrača u napadu. To su igrači koji kažnjavaju i najmanje propuste. No, mi u optimalnom stanju dočekujemo ovo teško razdoblje, u kojem računamo na apsolutno sve igrače - rekao je za Novi list.

- Očekivanja su velika. Potpuno vjerujemo našim igračima. Sigurno je da će biti jako teško i neizvjesno. Igramo protiv momčadi koja posjeduje kvalitetu i iskusne pojedince. U ovakvim utakmicama svaki detalj je presudan. Iskustvo me naučilo da je znanje o tome kako igrati ovakve susrete ključno. Imamo vrlo mladu momčad, ali pokušavamo igrati zrelo i zadovoljni smo razinom koju prikazujemo, posebno načinom na koji napredujemo iz utakmice u utakmicu. Svi smo puni motiva. Vjerujemo da možemo odigrati dvije vrlo konkurentne utakmice - dodao je.

- Posljednji test prije ove utakmice bio je savršen jer smo stvorili mnogo prilika, zabili tri gola, a mogli smo i više. Nadam se da ćemo protiv Omonoije imati bolju realizaciju. Želimo nastaviti na ovoj razini. Atmosfera u svlačionici je odlična i nalazimo se u vrlo lijepom razdoblju sezone s važnim utakmicama. Maksimalno smo motivirani bez obzira na to što nas čeka težak protivnik. Imaju kvalitetne i iskusne igrače, u dobrom su naletu i vrlo su konstantni. To je izazov i za nas jer smatram da imamo kapacitet iznenaditi ih i odigrati na visokoj razini kako bismo izvukli što bolji rezultat u prvoj utakmici. Ipak, ovo je dvoboj od 180 minuta, ne završava sve u prvom susretu. Nadam se da ćemo na Rujevici izboriti prolaz u iduće kolo - zaključio je španjolski stručnjak.