PRVACI NA CIPRU

Rijeka otputovala na prvo proljetno gostovanje u Europi nakon 46 godina: 'Očekivanja su velika'

Rijeka: Rijeka i Varaždin sastali se u 22. kolu Prve HNL
Goran Kovacic/PIXSELL
VL
Autor
Karlo Koret
18.02.2026.
u 18:13

Želimo nastaviti na ovoj razini. Atmosfera u svlačionici je odlična i nalazimo se u vrlo lijepom razdoblju sezone s važnim utakmicama. Maksimalno smo motivirani bez obzira na to što nas čeka težak protivnik

Hrvatski prvak Rijeka danas je otputovao na Cipar gdje ih sutra od 21 sat očekuje utakmice protiv Omonije iz Nikozije u doigravanju za plasman u osminu finala Konferencijske lige. Može se reći kako je sutra povijesna utakmica za Rijeku budući da su izborili "proljeće" u Europi po prvi puta nakon 46 godina, a nadaju se kako njihov europski put neće tu stati.

Riječani se nadaju dobrom rezultatu u gostima te kako bi onda na svojoj Rujevici mogli izboriti plasman u osminu finala. Već imaju iskustva s ciparskim momčadima budući da su protiv AEK-a iz Larnace odigrali 0:0 na Rujevici u ligaškom dijelu. Victor Sanchez usporedio je ove dvije momčadi:

Svi se pitaju zašto raskopčava kombinezon: Taj potez vrijedan je milijun dolara

- Taktički bi to mogla biti slična utakmica. Omonia je organizirana, čvrsta i kompaktna momčad. Imaju sličnu defenzivnu ideju kao AEK, ali imaju drugačiji profil igrača u napadu. To su igrači koji kažnjavaju i najmanje propuste. No, mi u optimalnom stanju dočekujemo ovo teško razdoblje, u kojem računamo na apsolutno sve igrače - rekao je za Novi list.

- Očekivanja su velika. Potpuno vjerujemo našim igračima. Sigurno je da će biti jako teško i neizvjesno. Igramo protiv momčadi koja posjeduje kvalitetu i iskusne pojedince. U ovakvim utakmicama svaki detalj je presudan. Iskustvo me naučilo da je znanje o tome kako igrati ovakve susrete ključno. Imamo vrlo mladu momčad, ali pokušavamo igrati zrelo i zadovoljni smo razinom koju prikazujemo, posebno načinom na koji napredujemo iz utakmice u utakmicu. Svi smo puni motiva. Vjerujemo da možemo odigrati dvije vrlo konkurentne utakmice - dodao je.

- Posljednji test prije ove utakmice bio je savršen jer smo stvorili mnogo prilika, zabili tri gola, a mogli smo i više. Nadam se da ćemo protiv Omonoije imati bolju realizaciju. Želimo nastaviti na ovoj razini. Atmosfera u svlačionici je odlična i nalazimo se u vrlo lijepom razdoblju sezone s važnim utakmicama. Maksimalno smo motivirani bez obzira na to što nas čeka težak protivnik. Imaju kvalitetne i iskusne igrače, u dobrom su naletu i vrlo su konstantni. To je izazov i za nas jer smatram da imamo kapacitet iznenaditi ih i odigrati na visokoj razini kako bismo izvukli što bolji rezultat u prvoj utakmici. Ipak, ovo je dvoboj od 180 minuta, ne završava sve u prvom susretu. Nadam se da ćemo na Rujevici izboriti prolaz u iduće kolo - zaključio je španjolski stručnjak.

