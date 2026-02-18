Goran Ivanišević ima novi posao: Preuzet će brigu o jednom od najvećih svjetskih talenata

Goran Ivanišević bio je bez posla je otkako je prekinuo suradnju s kontroverznim grčkim tenisačem Stefanosom Tsitsipasom, ali čini se kako je napokon pronašao svog novog štićenika. Na turniru u Dohi, nalazi se u timu talentiranog Francuza Arthura Flisa, a po svemu sudeći, ta suradnja već daje dobre rezultate.

Flis je ušao u četvrtfinale vrlo jakog turnira u Kataru, a na putu do polufinala stoji mu 22. igrač svijeta, Čeh Jiří Lehečka. Taj susret na rasporedu je u četvrtak od 11:30.

21-godišnji Francuz je vrlo talentiran tenisač, jedan od najvećih potencijala trenutačno na Touru. Prošle godine već je dogurao do 14. pozicije. Nažalost, sezona mu je u studenom bila prekinuta zbog ozljeda pa je pao na 40. mjesto. Tenisu se vratio tek početkom ovog mjeseca, a već se vraća formi iz prošle godine i očekuje novi rast na ATP ljestvici.

- Nevjerojatan prvak i osvajač Grand Slama. Trenirao je puno igrača i puno šampiona. Pomaže mi tijekom sezone i pokušat ćemo zajedno. Ovo je dobro za mene i možda najbolje za mene, da imam njegovo trenersko i igračko iskustvo. Sretan sam što nam se pridružio na ovom dugom putu - rekao je Flis o svom novom treneru.

Ivaniševiću je ovo sedma suradnja u 13 godina trenerske karijere. Marina Čilića vodio je do jedinog Grand Slam naslova u karijeri (US Open 2014.), nakon toga radio je s Tomašom Berdychom i Milošem Raonićem prije nego što se pridružio timu Novaka Đokovića. Nakon što je došao kraj vrlo uspješnoj suradnji sa srpskom legendom, kratko je radio s Elenom Ribakinom i Tsitsipasom.