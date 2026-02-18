Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 201
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#GRENLAND
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
VRAĆA SE TRENIRANJU

Goran Ivanišević ima novi posao: Preuzet će brigu o jednom od najvećih svjetskih talenata

Umag: Goran Ivanišević, bivši tenisač i trener
Goran Kovacic/PIXSELL
VL
Autor
Karlo Koret
18.02.2026.
u 17:47

Ovo je dobro za mene i možda najbolje za mene, da imam njegovo trenersko i igračko iskustvo. Sretan sam što nam se pridružio na ovom dugom putu

Goran Ivanišević bio je bez posla je otkako je prekinuo suradnju s kontroverznim grčkim tenisačem Stefanosom Tsitsipasom, ali čini se kako je napokon pronašao svog novog štićenika. Na turniru u Dohi, nalazi se u timu talentiranog Francuza Arthura Flisa, a po svemu sudeći, ta suradnja već daje dobre rezultate.

Flis je ušao u četvrtfinale vrlo jakog turnira u Kataru, a na putu do polufinala stoji mu 22. igrač svijeta, Čeh Jiří Lehečka. Taj susret na rasporedu je u četvrtak od 11:30.

Svi se pitaju zašto raskopčava kombinezon: Taj potez vrijedan je milijun dolara

21-godišnji Francuz je vrlo talentiran tenisač, jedan od najvećih potencijala trenutačno na Touru. Prošle godine već je dogurao do 14. pozicije. Nažalost, sezona mu je u studenom bila prekinuta zbog ozljeda pa je pao na 40. mjesto. Tenisu se vratio tek početkom ovog mjeseca, a već se vraća formi iz prošle godine i očekuje novi rast na ATP ljestvici.

- Nevjerojatan prvak i osvajač Grand Slama. Trenirao je puno igrača i puno šampiona. Pomaže mi tijekom sezone i pokušat ćemo zajedno. Ovo je dobro za mene i možda najbolje za mene, da imam njegovo trenersko i igračko iskustvo. Sretan sam što nam se pridružio na ovom dugom putu - rekao je Flis o svom novom treneru.

Ivaniševiću je ovo sedma suradnja u 13 godina trenerske karijere. Marina Čilića vodio je do jedinog Grand Slam naslova u karijeri (US Open 2014.), nakon toga radio je s Tomašom Berdychom i Milošem Raonićem prije nego što se pridružio timu Novaka Đokovića. Nakon što je došao kraj vrlo uspješnoj suradnji sa srpskom legendom, kratko je radio s Elenom Ribakinom i Tsitsipasom.
Ključne riječi
trener tenis arthur flis Goran Ivanišević

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!