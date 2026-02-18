Dinamovac obolio od mononukleoze: Morao sam piti najgoru stvar, roditelji su me tjerali

Dinamovac Mateo Lisica vratio se nogometu nakon gotovo tri mjeseca stanke. Dobio je monokukleozu, virusnu infekciju, zbog čega je prisilno morao pauzirazi. Vratio se prošlog vikenda i dobio pola sata na Maksimiru protiv Istre, svoga bivšeg kluba.

- Prva tri dana imao sam neki oblik gnojne angine, nakon toga ništa. Dva i pol mjeseca nisam imao nikakve simptome, ali moja je krv pokazivala da to nije tako, da su mi jetreni enzimi povećani, da je virus i dalje u meni, slezena je bila uvećana. Ali ja to nisam osjetio. Trebao sam biti doma, osjećao sam se normalno, a nisam mogao ništa raditi. To je bilo loše, ali sam to prebrodio. Nadam se da se neće ponoviti.

Zatim se vratio kući.

​- Početkom prosinca sam se vratio u Pulu, mogao sam biti doma i ići kod none na ručak, to je to. Lagane šetnjice, hrana bez soli, hrana bez ulja, ništa prženo. Jednostavno, trebao sam sve izbaciti da mi se jetra smiri.

Najteže mu je bilo piti sirutku.

​- Trebao sam piti meni najgore, trebao sam piti sirutku koja stvarno ima loš okus. Ali mama i moji roditelji su me tjerali da to moram piti. Mislim da je mi je puno pomogla. Morao sam se odmarati po cijele dane iako sam se osjećao normalno, kao i sad. Ali takva je bolest, trebao sam to prihvatiti.

Kako se osjećao kada se vratio na teren?

- Malo sam seprvih nekoliko minuta, što je normalno nakon bolesti i pauze, ali poslije sam bio u redu… Spreman sam na sve i iskoristit ću svaku priliku.