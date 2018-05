Kovač izgubio živce: Pogledajte kako se naguravao s velikim prijateljem

Niko Kovač u svojoj je posljednjoj utakmici na klupi Eintrachta ostvario najveći trenerski uspjeh u karijeri. Jučer je u Berlinu s 3:1 slavio protiv Bayerna i osvojio njemački kup.

Bio je to odličan susret u kojem je Bayern u sudačkoj nadoknadi kod rezultata 2:1 lovio gol koji bi ga ostavio u igri, a Eintracht se branio. Bavarci su tražili jedanaesterac nakon prekršaja nad Martinezom, a sudac uz pomoć VAR-a odlučio da nema kaznenog udarca.

To je razljutilo sportskog direktora Bayerna Hasana Salihamidžića koji je pokušao razgovarati s četvrtim sucem, no u sve se uključio Kovač i došlo je do kraćeg naguravanja.

Inače, Kovač i Salihamidžić su veliki prijatelji. Igrali su zajedno u Bayernu, a Braco je imao veliku ulogu kod izbora bivšeg hrvatskog izbornika za novog trenera Bavaraca. Odmah nakon utakmice strasti su se smirile, a Salihamidžić je rekao da to nije ništa ozbiljno i da su takve stvari u nogometu uobičajene.